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"Google Photos" تلغي مساحة التخزين المجاني للصور

30 - مايو - 2021
آخر تحديث: 3 - يونيو - 2021 11:23 صباحًا
غوغل فوتوز

غوغل فوتوز

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أعلنت شركة غوغل الأمريكية، عن إنهاء سياسة مساحة التخزين المجاني غير المحدودة للصور على خدمة جوجل فوتوز خلال الأسبوع الحالي.

وقالت الشركة، اليوم الأحد، إن سياسة التخزين المجاني غير المحدود للصور والفيديوهات ستنتهي اعتبارا من أول يونيو/حزيران المقبل، حيث سيتم حساب أي صور أو فيديوهات جديدة يقوم المستخدم برفعها للتخزين ضمن مساحة التخزين المجانية وقدرها 15 جيجابايت التي تأتي مع كل حساب مستخدم لدى شركة غوغل.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه لن يتم احتساب كل الصور والفيديوهات التي قام أي مستخدم برفعها قبل أول يونيو/حزيران المقبل، ضمن الحد الأقصى المساحة المجانية لحساب غوغل.

وأضافت شركة غوغل أداة مجانية جديدة لمساعدة المستخدمين في إدارة مساحة التخزين المجانية الخاصة بهم، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الألمانية.

وكانت غوغل قد أعلنت عن السياسة الجديدة لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتستهدف تشجيع الناس على الاشتراك في خدمة غوغل للتخزين مدفوعة الثمن “جوجل وان”.

وتعتزم خدمة غوغل وان توفير مساحة تخزين قدرها 100 جيجابايت إلى جانب خدمات أخرى مثل تخفيضات جوجل ستور مقابل دولارين شهريا في الولايات المتحدة.

وبمجرد بدء تطبيق السياسة الجديدة، فإن أكثر من 80% من مستخدمي غوغل فوتوز الحاليين سيكونون قادرين على تخزين صورهم وفيديوهاتهم لمدة ثلاث سنوات، من خلال الـ 15 جيجابايت المجانية المتاحة لأصحاب الحسابات.

ومع اقتراب المستخدم من استعمال كامل المساحة المجانية، وستقوم غوغل بإبلاغ المستخدم بذلك سواء عبر تطبيق جوجل فوتوز أو البريد الإلكتروني.

كما يمكن تحديد المدة الزمنية المتاحة أمام المستخدم للتخزين المجاني في ضوء وتيرة تخزينه للصور والفيديوهات على حساب غوغل.

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