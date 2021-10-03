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غوغل كروم يختبر ميزات جديدة

منذ 27 دقيقة
متصفح غوغل كروم

متصفح غوغل كروم

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يقوم متصفح “غوغل كروم” حاليا، باختبار بعض الميزات الجديدة التي ستسهل عملية البحث عبر الإنترنت، وتجعله تجربة أكثر متعة.

وتقوم إحدى تلك الميزات وتدعى “Journeys” أو “الرحلات” بتجميع الصفحات والمعلومات المتعلقة بموضوع معين بصورة تلقائية، وهو ما سيوفر على المستخدمين البحث في السجل يدويا أو إنشاء مجلد إشارات مرجعية “Bookmarks” بكل المواقع التي تم زيارتها سلفا، بحسب بيان رسمي من “كروم”

ويمكن إيقاف تشغيل ميزة “الرحلات” في أي وقت، ومسح محفوظات البحث الخاصة بها.

ولا يتم مزامنة مجموعات البحث الخاصة بأداة “الرحلات” مع حساب “غوغل” الخاص بالمستخدم، لذلك لا يمكن الوصول إليها عبر الحواسيب المختلفة، لكن قد “غوغل” هذا في المستقبل، بحسب ما أشار إليه موقع “إنغادجيت”.

وتساعد ميزة “الرحلات” في حال التخطيط لرحلة على مدى أسابيع، أو محاولة جمع أكبر معلومات عن سيارة مرغوب في شرائها.

وتتوافر ميزة “الرحلات” حاليا في نسخة سطح المكتب من إصدار “كروم كاناري” فقط.

“لوحة البحث الجانبية”

ميزة أخرى يختبرها متصفح “غوغل كروم”، وهي أنه عند الضغط على أي رابط ستظهر علامة “G” بجوار شريط العنوان فوق، وعند الضغط عليها، ستظهر لوحة جانبية على الشاشة تحمل نتائج أخرى لما يبحث عنه المستخدم.

وستتيح “لوحة البحث الجانبية” مقارنة الصفحة التي يتم تصفحها بالنتائج الأخرى، دون الحاجة إلى فتح علامات تبويب متعددة، أو التنقل ذهابا وإيابا بين صفحات البحث.

وكانت شركة “غوغل” طرحت أخيرا ميزة جديدة تتعلق بخصوصية مستخدميها، والتي تسمح بحذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث على الهاتف الذكي.

وتتوافر ميزة حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث حاليا في تطبيق “غوغل” على هواتف “آيفون”، ومن المقرر أن يتم طرحها على هواتف “أندرويد” في وقت لاحق من العام الحالي.

يشار إلى أن محرك البحث “غوغل” الأمريكي احتفل، الأسبوع الماضي، بمرور 23 عاما على تدشينه.

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