غوغل كروم يضيف ميزة جديدة إلى الهواتف الذكية

أعلن متصفح الإنترنت “غوغل كروم”، عن إطلاق ميزة جديدة على الهواتف الذكية، كانت موجودة في نسخته الخاصة بالكمبيوتر طول السنوات الماضية.

أعلن “غوغل كروم” أنه أضاف ميزة “تتبع الأخبار” (RSS) إلى الهواتف الذكية، التي عند تفعيلها يمكن متابعة كل ما هو جديد من أخبار ومنشورات صادرة عن موقع معين.

وتتوافر الميزة حاليا على هواتف “أندرويد”، ومن المقرر أن تتوافر على “آيفون” العام المقبل.

يوجد زر متابعة الأخبار من موقع محدد في خدمة “RSS” في حال استخدام متصفح “كروم 94″، ولكن أكدت مديرة الهندسة في “غوغل كروم”، أدريان بورتر، أنه يمكن تفعيل الميزة يدويا بالانتقال إلى: chrome: // flags، ثم البحث عن “Web Feed” وتفعيله.

وكان متصفح “غوغل كروم” قد أعلن الأسبوع الماضي عن اختباره ميزات جديدة من أجل تسهيل عملية البحث على الإنترنت، وهي “Journeys” أو “الرحلات”، التي توفر على المستخدمين البحث في سجل البحث يدويا أو إنشاء مجلد إشارات مرجعية “Bookmarks” بكل المواقع التي تم زيارتها سلفا.

كما يختبر “غوغل كروم” ميزة أخرى هي أنه عند الضغط على أي رابط ستظهر علامة “G” بجوار شريط العنوان فوق، وعند الضغط عليها، ستظهر لوحة جانبية على الشاشة تحمل نتائج أخرى لما يبحث عنه المستخدم.

Starting today, we're experimenting on Chrome stable with a Following feature. You can choose websites to follow, and their RSS updates will appear on Chrome's new tab page. We've been working on this for a while & I'm super excited to hear what people think 👇 pic.twitter.com/GUcdSQTv3E

— Adrienne P🎃rter Felt (@__apf__) October 8, 2021