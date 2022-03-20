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“غوغل” متهمة بالتمييز العنصري

منذ 19 ساعة
غوغل كروم

غوغل كروم

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رفعت موظفة سابقة صاحبة البشرة الداكنة في “غوغل” دعوى قضائية ضد الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا، متّهمةً إيّاها بالتمييز العنصري على خلفيات ما اعتبرته أجراً غير منصف وعدم حصولها على ترقيات.

وأكّد محامو أبريل كيرلي أنّ “غوغل” مسؤولة عن ممارسات متكررة تنطوي على تمييز عنصري تجاه موظفيها السود والأميركيين من أصل أفريقي.

وأكدت كيرلي المسؤولة عن تطوير برامج توظيف الطلاب الأميركيين السود من 2014 أنّها تعرّضت للتهميش والتمييز من قبل الشركة، زاعمةً أنّ “غوغل” وظّفتها لتستخدمها كـ”حيلة تسويقية”.

وأُقيلت كيرلي في سبتمبر 2020، وهو إجراء اعتبرته غير قانوني ووصفته بأنه انتقام جراء جهود بذلتها للكشف في تقرير عن ممارسات تنطوي على التمييز العنصري داخل الشركة.

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