الخميس 18 شوال 1446 ﻫ - 17 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"فايننشال تايمز": إنتل ستحتاج تراخيص لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي إلى الصين

منذ 21 دقيقة
شركة إنتل

شركة إنتل

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، اليوم الأربعاء، أن شركة إنتل الأمريكية لتصنيع الرقائق الالكترونية أبلغت عملاءها الصينيين أنها ستحتاج إلى ترخيص لبيع بعض معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

يأتي ذلك بعد يوم من تحذير شركة إنفيديا من أنها ستتكلف 5.5 مليار دولار أمريكي نتيجة فرض واشنطن قيودا على صادرات معالج إنفيديا للذكاء الاصطناعي المُصمم خصيصا للصين. كما أثارت شركة إيه.إس.إم.إل الهولندية العملاقة لأدوات تصنيع الرقائق شكوكا حول نتائجها في وقت سابق من اليوم.

وأفاد التقرير بأن إنتل بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد ليب بو تان أبلغت عملاءها الأسبوع الماضي بأن رقائقها ستتطلب ترخيصا للتصدير إلى الصين إن كانت بقدرة عرض نطاق ترددي إجمالي لذاكرة الوصول العشوائي 1400 جيجابايت في الثانية أو أكثر، وعرض نطاق ترددي للمدخلات والمخرجات يبلغ 1100 جيجابايت في الثانية أو أكثر، وإجمالي 1700 جيجابايت في الثانية أو أكثر لكليهما.

وذكر التقرير أن إمكانات سلسلة جودي من انتل وإتش20 من إنفيديا تفوق ذلك الحد بكثير.

ولم ترد إنتل بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وأغلقت أسهم إنتل منخفضة أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الأربعاء، تحت ضغط شأنها شأن أسهم شركات رقائق أخرى وسط أدلة جديدة على أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية المتغيرة تعقد التوقعات لشركات أشباه الموصلات والحوسبة العملاقة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

شركة فورد لصناعة السيارات
فورد قد ترفع أسعارها في مايو إذا استمرت الرسوم على السيارات
رسم توضيحي لـ"سو-75" الملقبة بـ"كش مات"
"سو-75".. مقاتلة روسية واعدة تتحول إلى مجرد دعاية فارغة
فريق فيراري
فيراري تكشف عن أول طراز كهربائي بالكامل في أكتوبر المقبل

الأكثر قراءة

الدبلوماسي الإيراني كاظم غريب آبادي
بالفيديو.. مسؤول إيراني يسرق قلماً ذهبياً خلال مفاوضات عمان
نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي
فيديو لمسؤول في حزب الله.. "اليد التي ستمتد لسلاحنا ستُقطع"!
مسيرة تابعة لحزب الله
كيف تدخل قطع "الدرونز" إلى لبنان ويستغلها حزب الله؟