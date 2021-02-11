فتح باب الطلب المسبق لخدمة الإنترنت الفضائي “ستارلينك”

يبدو أن فكرة الانترنت الفضائي التي طرحها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بدأت تتحقق ، حيث أعلنت شركة ”سبيس إكس“ الأمريكية المتخصصةالمملوكة لماسك، أنها فتحت الباب لقبول الطلبات الأولية لخدمة الإنترنت الفضائية عبر الأقمار الصناعية ”ستارلينك“، هذا الأسبوع.

وقالت الشركة إنها وسعت برنامجها التجريبي إلى عدد محدود من المستخدمين لكل منطقة تغطية، ويمكن لأفراد الجمهور الآن إدخال عنوان منزلهم وتقديم 99 دولارا مقابل حزمة جهاز توجيه الهوائي.

ويقول موقع ”ستارلينك“ إن الحزمة تشحن على أساس أسبقية الحضور اعتماداً على الموقع، علماً بأن الودائع البالغة 99 دولارا قابلة للاسترداد بالكامل، وقد يستغرق الوفاء بها 6 أشهر أو أكثر، بحسب الشركة.

وتعرض بعض المواقع الموجودة عبر موقع الويب إشعارا يفيد بأن التغطية لن تكون متاحة حتى منتصف أو أواخر عام 2021، بينما يقول البعض في عام 2022.

وتبلغ تكلفة مجموعة ”ستارلينك“ الكاملة 499 دولارا، وتتضمن هوائيا قابلا للتركيب، وجهاز توجيه لاسلكيا، وإمدادات الطاقة.

وأطلقت الشركة أكثر من 1000 قمر صناعي في مدار أرضي منخفض، وهي تتسابق لجعل ستارلينك خطا تجاريا مربحا يركز على المستهلك، وتساعد إيراداته في تمويل مركبة صاروخ المريخ.