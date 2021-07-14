فحص الأمان لحماية الحسابات من انستغرام

ميزة جديدة من انستغرام لمساعدة الأشخاص في الحفاظ على أمان حساباتهم عبر المنصة، ويوجه فحص الأمان الأشخاص، الذين ربما تم اختراق حساباتهم، من خلال الخطوات اللازمة لتأمينها.

ويتضمن ذلك التحقق من نشاط تسجيل الدخول ومراجعة معلومات الحساب وتأكيد الحسابات التي تشارك معلومات تسجيل الدخول وتحديث معلومات الاتصال لاسترداد الحساب مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

ويرى الأشخاص الذين لديهم حسابات تم اختراقها مسبقًا مطالبة عند تسجيل الدخول يسألون عما إذا كانوا يريدون بدء فحص أمني.

وتخطط إنستاجرام أيضًا لإضافة دعم للمصادقة الثنائية من خلال واتساب، بحيث إذا كنت تستخدم واتساب، فإنه بإمكانك خلال الأسابيع القادمة حماية حسابك باستخدام رقم واتساب في بلدان معينة.

وبدلاً من ذلك، يمكنك تمكين المصادقة الثنائية باستخدام رقم هاتفك أو تطبيق المصادقة مثل Duo Mobile أو Google Authentication.

وتقول المنصة إن هناك زيادة طفيفة في الحسابات التي تدعي أنها إنستاجرام في الرسائل المباشرة لجعل الأشخاص يشاركون كلمات المرور الخاصة بهم.

وترسل المنصة رسائل البريد الإلكتروني فقط. ويمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كانت رسالة البريد الإلكتروني أصلية من خلال النظر في علامة التبويب رسائل البريد الإلكتروني من إنستاجرام في الإعدادات.

وعلى صعيد مختلف، قالت المنصة إن التسميات التوضيحية التلقائية لمنشورات الخلاصة تظهر قريبًا، وتمثل هذه أخبار مفيدة للعديد من صناع المحتوى.

وأضافت المنصة في شهر سبتمبر من العام الماضي خيارًا جديدًا للتسميات التوضيحية التلقائية لتحميلات IGTV. مما أدى إلى تحسين إمكانية الوصول.

وتوسعت هذه الميزة بعد ذلك إلى القصص في شهر مايو من هذا العام. مما يتيح للمستخدمين إضافة نص عبر الشاشة بسهولة إلى إطارات الفيديو الخاصة بهم.

وتتطلع المنصة الآن إلى إتاحة أدوات التسمية التوضيحية التلقائية الخاصة بها لمنشورات الخلاصة العادية أيضًا.

ويؤدي ذلك إلى إضافة سعة جديدة إلى منشورات الخلاصة. ويوفر خيارًا آخر لتحسين إمكانية الوصول وزيادة نسبة المشاهدة إلى أقصى حد في كل من بيئات الصوت والصوت.

وقد يمثل ذلك دفعة كبيرة ويزيد من خيارات المستخدمين بينما يقلل من عبء العمل على صناع المحتوى. إذ لن يضطروا إلى إضافة التسميات التوضيحية بأنفسهم وترميزها في مقطع الفيديو.