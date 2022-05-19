فرصة لا تفوتها.. تطبيقات مجانية على متجر أبل

أفادت مواقع تقنية بأن شركة آبل الأمريكية تستعد لتطبيق سياسة جديدة أعلنت عنها رسميا، لتطبيقات متجرها الإلكتروني المتاحة باشتراك للمستخدمين.

والسياسة الجديدة ستتيح من خلالها أبل لبعض التطبيقات رفع قيمة الاشتراك بشكل تلقائي، وفق ما ذكر موقع “أبل دبليو دي”.

والسياسة الجددية تأتي دعما لمطوري التطبيقات، مع العلم بأن السياسة السابقة لأبل فيما يخص التطبيقات المتاحة باشتراك، تتطلب تنويها مسبقا للمستخدمين قبل رفع قيمة الاشتراك، في حين أن السياسة الجديدة قد يفاجأ بسببها المستخدمون من إجراء رفع قيمة الإشتراك تلقائيا.

وستتيح أبل للمطوريين الاستفادة من ميزة رفع السعر التلقائي لمرة واحدة فقط في السنة، كما حددت أبل قيمة الزيادة بما لا يتخطى 5 دولارات أو 50% من قيمة الاشتراك الشهري الحالي، أو قيمة 50 دولارا بما لا يتخطى 50% من قيمة الاشتراك السنوي.

أبرز التطبيقات المجانية على متجر أبل

ويتوافر على متجر أبل الإلكتروني للتطبيقات العديد من التطبيقات المجانية التي تشهد أعلى معدل تحميل وتحصد أفضل التقييمات سنويا.

ويكشف موقع “أبل دبليو دي” عن أفضل التطبيقات الإلكترونية المتاحة مجانا للتحميل عبر متجر أبل الإلكتروني خلال عام 2022 الجاري.

وتشمل تطبيق Snapchat، الذي ارتفعت أرصدته لدى مستخدمي أجهزة أبل بفضل الجديد من الخدمات التي يتيحها حاليا للمستخدمين.

وتطبيق Twitch، يعتبر أفضل تطبيق لمشاهدة أشخاص آخرين يلعبون ألعاب الفيديو أو البطولات الاحترافية.

وتطبيق Strafe Esports، المتخصص في تقديم أحدث الأخبار عن الرياضات الإلكترونية للمهتمين بهذا النوع من الرياضات.

وتطبيق Messenger الشهير للمحادثات من موقع فيسبوك، ويعتبر من أفضل التطبيقات المجانية هذا العام في متجر أبل، ومعه رشح الموقع أيضا تطبيق واتساب.

أيضا يأتي ضمن القائمة تطبيق تطبيق TripAdvisor للرحلات ضمن أفضل التطبيقات المجانية على متجر أبل.

وتطبيق Duolingo، وهو من أفضل تطبيقات تعلم اللغات، فهو يتيح أكثر من 35 لغة للتعلم، ولا يطالب بأي مقابل مادي للتعلم منه.

وضمن تطبيقات الصحة واللياقة، جاء ضمن أفضل التطبيقات المجانية هذا العام على متجر أبل تطبيق Strava فهو يوفر جميع الأدوات التي تحتاجها لتتبع أي نوع من الجري أو السباحة أو ركوب الدراجات.

وضمن تطبيقات البث الموسيقي جاء ضمن القائمة تطبيق “سبوتيفاي” ضمن أفضل التطبيقات المجانية على متجر أبل هذا العام.

وفيما يخص تطبيقات تعديل الصور، يأتي تطبيق Adobe Lightroom Photo Editor ضمن أفضل التطبيقات المجانية المتاحة على متجر أبل.