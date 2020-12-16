فرض غرامة مالية على تويتر لخرق بيانات مستخدميه

أعلن المنظمون في إيرلندا ، عن فرض غرامة مالية على موقع تويتر لفشله في الإبلاغ عن خرق لبيانات المستخدمين بشكل فوري، وعدم توثيق الحادثة بشكل كافٍ، وهي المرة الأولى التي يعاقب فيها المنظم شركة ”تكنولوجية كبيرة“ لانتهاكها قانون حماية البيانات في أوروبا.

وبحسب ”بي بي سي“، تنبع الغرامة البالغة 450 ألف يورو، (550 ألف دولار)، من خطأ سمح بنشر آلاف التغريدات الخاصة للأشخاص بين أواخر 2014 وأوائل 2019، عندما أبلغ موقع ”تويتر“ السلطات الأوروبية عن المشكلة.

وتقول منصة التواصل الاجتماعي في هذا الإطار، إنها لم تستطع تحديد سوى مستخدمين معينين تأثروا بالخرق من، أيلول/سبتمبر 2017 فصاعدًا – نحو 89000- أثر الخطأ فقط على مستخدمي ”تويتر“ على هواتف الأندرويد.

وكانت لجنة حماية البيانات، قد أصدرت القرار، اليوم الثلاثاء، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بموجب لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي (GDPR).

ويقع المقر الرئيس لـ“تويتر“ في أوروبا داخل إيرلندا.

وبحسب تقارير، اكتشف موقع ”تويتر“ حدوث الخرق في، كانون أول/ديسمبر 2018، لكنه لم يخطر اللجنة حتى 8 يناير 2019 رغم أن اللائحة تنص على أن الإبلاغ يتم بعد فترة 72 ساعة.

وقالت اللجنة أيضًا إن ”تويتر“ فشل في الامتثال للقواعد التي تسمح بالتوثيق الكامل للمستخدمين الذين تأثروا.

وأعلن ”تويتر“ عن الخطأ علنًا في 17 يناير 2019.

وفي بيان صدر، اليوم الثلاثاء، قالت الشركة على لسان مدير الخصوصية لديها:“نحترم قرار اللجنة المتعلق بفشل عملية الاستجابة للخطأ، لقد أجرينا تغييرات بحيث يتم إبلاغ اللجنة بجميع الحوادث التالية في الوقت المناسب“.