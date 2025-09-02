الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
فرنسا تُلزم موظفي الدولة باستخدام تطبيق Tchap وتمنع واتساب وتلغرام

منذ ساعتين
واتساب وتلغرام

ألزمت السلطات الفرنسية الموظفين العموميين، بما في ذلك الوزراء، باستخدام تطبيق المراسلة المحلي Tchap، الذي طورته الدولة، وذلك لدواعٍ أمنية.

وبحسب صحيفة لوفيغارو، الاثنين، حظرت الحكومة الفرنسية على موظفيها استخدام تطبيقات المراسلة مثل واتساب وتلغرام بدعوى المخاوف الأمنية.

وبحسب التعميم الحكومي، فإن تطبيق Tchap الذي طورته المديرية الرقمية بين الوزارات فرنسا Dinum، سيوفر وسيلة آمنة للتواصل بين الموظفين العموميين.

وأشار التعميم إلى أن تطبيقات مثل واتساب وتلغرام لا توفر المعايير الأساسية للأمان، وأن استخدام تطبيق Tchap أصبح إلزاميًا لجميع الموظفين، بما في ذلك الوزراء.

وطُلب من الموظفين تنزيل التطبيق على هواتفهم قبل 1 سبتمبر/أيلول الجاري.

    المصدر :
  • الأناضول

