فريق علمي: مناطق آسيا الصالحة لسكن الفيلة تقلصت بأكثر من 64%

أعلن فريق دولي من علماء البيئة أن مناطق آسيا الصالحة نظريا لسكن الفيلة قد تقلصت بأكثر من 64% خلال القرون الثلاثة الماضية، بسبب النشاط البشري، حسبما نقلت RT.

وتشير مجلة Scientific Reports، إلى أن هذا التقلص سيؤدي إلى تعقيد عملية استعادة الفيلة الآسيوية لأعدادها.

والفيلة الآسيوية (Elephas maximus)، هي أحد أنواع حيوانات ضخمة ذات خرطوم. وكانت هذه الفيلة في الماضي البعيد تعيش أعداد كبيرة منها في مناطق آسيا المختلفة بما فيها سوريا وبلاد ما بين النهرين (العراق حاليا)، في حين لا يزيد عددها في العالم حاليا عن 52 ألف فيل وهي في تناقص مستمر.

ووفقا للعلماء، يهدد النشاط البشري بقاء الفيلة: الصيد غير المشروع للحصول على أنيابها، وتقطيع الغابات للحصول على الخشب وبناء أحياء سكنية جديدة.

وبالإضافة إلى ذلك أصبح الاتصال بين البشر والفيلة البرية أكثر تواترا ما يؤدي في معظم الحالات إلى موتها.

ودرس الفريق الدولي برئاسة شيرمين دا سيلفا من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو ظروف عيش الفيلة الآسيوية البرية حاليا، وكذلك كيف تغير استخدام الأراضي على مدى 1.2 ألف عام الماضية.

وأظهرت النتائج أن مساحة المناطق الملائمة لسكن الفيلة في آسيا تقلصت بأكثر من 64 % وأن معظم هذا التقلص حصل في القرون الثلاثة الأخيرة.

ووفقا لشيرمين دا سيلفا وفريقها العلمي، هذا التقلص مرتبط باستعمار الدول الأوروبية لبلدان آسيا والتطور الصناعي والتكاثر السكاني السريع في العالم.

ويشير الفريق العلمي إلى أن اكثر الدول تضررا الصين والهند حيث فقدتا 94% و86% على التوالي من مناطق عيش الفيلة، في حين أن هذه المساحة توسعت في ماليزيا ولاوس خلال القرون الثلاثة الماضية.

واكتشف الفريق أن المساحة النموذجية للغابات التي يمكن للفيلة أن تعيش فيها قد انخفض بأكثر من 83% من 99 ألف كيلومتر مربع إلى 16 ألف كيلومتر مربع، ما يؤدي إلى انقسام أعداد هذه الحيوانات إلى مجموعات صغيرة، وهو ما يعيق بقاءها على قيد الحياة.