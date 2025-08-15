فشل مفاوضات جنيف.. العالم يخسر فرصة تاريخية لمعاهدة ملزمة ضد تلوث البلاستيك

ذكر مندوبون أنه لم يجر التوصل إلى توافق في الآراء خلال المحادثات التي جرت في جنيف بشأن أول معاهدة ملزمة قانونا في العالم لمعالجة التلوث الناجم عن البلاستيك.

وقالت مندوبة جنوب أفريقيا في الاجتماع الختامي للمفاوضات في وقت مبكر من اليوم الجمعة “تشعر جنوب أفريقيا بخيبة أمل لأنه لم يتسن لهذه الدورة الاتفاق على معاهدة ملزمة قانونا ولا تزال المواقف متباعدة”.

واجتمع أكثر من ألف مندوب في جنيف للمشاركة في الجولة السادسة من المحادثات، بعد انتهاء اجتماع لجنة التفاوض الحكومية الدولية في كوريا الجنوبية أواخر العام الماضي دون التوصل إلى اتفاق.

ولجنة التفاوض الحكومية الدولية هي مجموعة أنشأتها جمعية الأمم المتحدة للبيئة عام 2022 ومكلفة بوضع معاهدة عالمية ملزمة قانونا لمعالجة التلوث الناجم عن البلاستيك.

وامتدت المفاوضات لوقت إضافي أمس الخميس إذ سعت الدول جاهدة إلى تضييق الفجوات حول نطاق القيود المستقبلية.

وحذر دبلوماسيون ونشطاء مدافعون عن المناخ في وقت سابق من هذا الشهر من أن جهود الاتحاد الأوروبي والدول الجزرية الصغيرة للحد من إنتاج البلاستيك الخام، المعتمد على النفط والفحم والغاز، مهددة بمعارضة الدول المنتجة للبتروكيماويات والولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وتعد القضايا الأكثر إثارة للخلاف هي الحد من الإنتاج وإدارة المنتجات البلاستيكية والمواد الكيميائية المثيرة للقلق والتمويل لمساعدة الدول النامية على تنفيذ المعاهدة.