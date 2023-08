فضيحة إبطاء أجهزة آيفون عمداً تلاحق آبل.. والغرامة تصل لنصف مليار دولار!

ستدفع شركة آبل لكل من المطالبين الذين انضموا إلى دعوى قضائية جماعية لعام 2020 حوالي 65 دولارًا، حيث مهد القاضي الطريق لتسوية 500 مليون دولار، وقد تم رفع الدعوى بعد أن اعترفت شركة آبل بأنها أبطأت أداء بعض طرز iPhone في عام 2017.

تشمل طرز iPhone المؤهلة أجهزة iPhone 6 و 6 Plus و 6s و 6s Plus و SE التي تعمل بنظام iOS 10.2.1 أو أحدث قبل 21 ديسمبر 2017؛ و iPhone 7 و 7 Plus يعملان بنظام iOS 11.2 أو أحدث قبل نفس التاريخ.

ووفقاً لموقع “zdnet”، فقد منحت التسوية ما مجموعه ما بين 310 و 500 مليون دولار لأكثر من 3 ملايين مطالب، ولكن المبلغ الذي سيتم دفعه للعملاء ليس ثابتًا؛ 65 دولارًا هو تقدير. ومع ذلك، سيتلقى بعض مالكي طرز iPhone هذه الدفع فقط حيث كان الموعد النهائي للمشاركة في الدعوى هو 6 أكتوبر 2020.

اتُهمت شركة آبل في عام 2018 بإبطاء أداء طرازات iPhone هذه عن قصد بعد أن بدأ المستخدمون في الشكوى من عمليات إغلاق غير متوقعة بين عامي 2015 و 2016. وستحدث عمليات الإغلاق تلقائيًا، حتى لو كان عمر البطارية يزيد عن 30٪، الناتج عن التباين بين الأجهزة والطلبات المتزايدة لتحديث iOS باستمرار، نظام تشغيل iPhone.

واستجابت آبل لهذه الشكاوى وأطلقت تحديثًا للبرنامج لإصلاح مشكلة إيقاف التشغيل. ومع ذلك، فقد أدى هذا التحديث إلى خنق أداء أجهزة iPhone هذه فقط لمحاولة “منع الجهاز من الإغلاق بشكل غير متوقع” في الظروف الباردة، عندما تكون البطارية منخفضة، أو في حالة تقدم العمر، وفقًا لبيان في ذلك الوقت.