"فوبوس وديموس": الكشف عن أصول قمري المريخ

وجدت دراسة أن أقمار المريخ، فوبوس وديموس، هما في الأساس جزءان من ما كان في يوم من الأيام قمراً مريخياً أكبر بكثير تم تفجيره بسبب اصطدام ضخم.

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

يعتقد أن الاصطدام بين القمر وصخرة ضالة، يحتمل أن تكون كويكب، وقعت بين واحد و 2.7 مليار سنة مما أثار انفجاراً قوياً.

وبقيت قطعتان من هذا الانفجار العنيف محاصرتين في مدار المريخ وهما ما نعرفه الآن باسم فوبوس وديموس.

تم إدخال البيانات الزلزالية من مهمة InSight التابعة لناسا في محاكاة حاسوبية لتحديد المدارات التاريخية لكل من الأقمار الحالية.

يقول الدكتور أمير خان من جامعة زيوريخ ومعهد الجيوفيزياء في ETH Zurich: “كانت الفكرة هي تتبع المدارات وتغييراتها مرة أخرى إلى الماضي”.

أظهرت البيانات أن فوبوس وديموس كان لهما ، في مرحلة ما ، مسارات متقاطعة، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يكونا في نفس المكان وبالتالي من نفس الأصل.

خلص علماء الفلك من ETH Zurich ، الذين كتبوا في دراستهم، التي نشرت في Nature Astronomy ، إلى أنهم نشأوا من قمر سماوي أكبر بكثير. كانت الحسابات تعتمد على تقديرات من خصائص القمرين.

تم اكتشاف كلا القمرين في عام 1877 من قبل الفلكي الأمريكي أساف هول. تم تسمية الأقمار نسبة إلى توأمين من الأساطير اليونانية ، وهما أطفال آريس (المريخ) وأفروديت (فينوس).

فوبوس هو الإله اليوناني للخوف والذعر في حين أن ديموس هو الإله الشخصي للرعب والإرهاب.

فوبوس هو الأكبر ، بعرض 13.9 ميل ، في حين أن ديموس يبلغ قطره 7.5 ميل فقط .ويعتبر الأول أقرب إلى المريخ من التوأم الأصغر. يبلغ قطر قمر الأرض 2,158 ميل ، 155 ضعف حجم فوبوس و 288 أكبر من ديموس.

يقول أميرهوسين باغيري ، طالب الدكتوراه في معهد الجيوفيزياء في ETH Zurich ، إن هذه الأقمار الصغيرة هي أشبه بالبطاطا كونها غير منتظمة الشكل”. ويضيف: ‘فوبوس وديموس يبدوان أشبه بالكويكبات أكثر من الأقمار الطبيعية.”

لقد كان علماء الفلك في حيرة من أصل القمرين لعقود، غير قادرين على شرح ميزاتهم غير العادية.

إنّ شكلها غير المنتظم غير اعتيادي في الفضاء ، حيث تصبح الكواكب والأقمار مستديرة بمرور الوقت بسبب قوى الجاذبية التي تمارس عليها.

حقيقة مظهرها كان معضلة أخرى، فهي تشبه الكويكبات ، ولكن مداراتها لا تتناسب مع هذه النظرية.

إنّ الكويكبات تطفو في الفضاء و يمكن في بعض الأحيان أن يتمّ محاصرتها في مدار الكوكب.

عند حدوث ذلك ، فإنهم يدخلون ويقيمون في زاوية معينة بالنسبة للكوكب الذي يدورون فيه وغالباً ما يكون لديهم مدارات غريبة الأطوار ممدودة في أحد طرفيها.

لكن فوبوس وديموس يدوران بطريقة دائرية تقريباً حول المريخ ، ويتماشيان مع خط الاستواء للكوكب الأحمر.

لحل اللغز ، قام علماء الفلك في زيوريخ بتجميع بيانات عن خصائص الصخور التي تم صنع الأقمار منها والتي حصلت عليها InSight، ودمجها مع القياسات التي جمعت من قبل تحقيقات المريخ الأخرى.

وهذا ما سمح للباحثين بنمذجة الظواهر الفضائية المعروفة باسم قوى المد والجزر التي تنص على أن كل جرم سماوي يمارس بعض القوة على جيرانه.

على سبيل المثال ، القمر والأرض في حالة حرب مستمرة ، وينطبق الشيء نفسه على كل دياد يتألف من كوكب- قمر.

لكن حجم قوة المد والجزر يعتمد على عدة عوامل ، بما في ذلك القرب والكتلة وتكوين الكائنات في المعادلة.

بالنسبة للمريخ وفوبوس وديموس ،من السهل حساب أول عاملين ، لكن العامل الثالث غير معروف نسبياً حيث لم يتم الحصول على عينات من أقمار المريخ.

وتأمل اليابان في الوصول إلى فوبوس في عام 2025 وأخذ عينات من سطحه وإعادتها إلى الأرض لتحليلها.

تشير أفضل التقديرات إلى أن الأقمار مصنوعة من مادة مسامية للغاية ذات كثافة منخفضة للغاية.

تشير القياسات من InSight وغيرها من المشاريع إلى أن الأقمار لها كثافة حوالي جرامين لكل سنتيمتر مكعب. هذا يعني أنها أخف وزناً من الطباشير (2.5 جم/سم^3) والحجر الجيري (2.7 جم/سم^3).

كانت هذه البيانات هي المفتاح للسماح للباحثين بتجميع تاريخ الأقمار واكتشاف أصلهم العنيف.

كما تم استخدام التنبؤات التاريخية لحساب التوقعات المستقبلية لمصير الأقمار.

وكشفت أن سلف فوبوس وديموس كان بعيداً عن المريخ أكثر من فوبوس اليوم ومن المرجح أن يكون في مدار مماثل لديموس.

نتيجة لقربه من المريخ ، يقترب فوبوس ببطء من المريخ ومن المرجح أن يصطدم به في أقل من 40 مليون سنة.

أما دييوس ، فسيكون له نهاية مماثلة لتلك الخاصة بقمر الأرض لأنه ينجرف ببطء بعيداً عن المريخ ، وفي يوم من الأيام سيتحرر من مدار الكوكب الأحمر.