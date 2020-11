فورتنايت تطلق خدمة الاشتراك الشهري

أطلقت الشركة المنتجة للعبة فورتنايت مقابل 12 دولارا، ويقدم الاشتراك صفقة شهرية للاعبين الذين يحصلون على سلع افتراضية أكثر مما يحصلون عليه عادةً من خلال Battle Pass الموسمية.

وأطلقت شركة Epic Games بالتزامن مع اقتراب الموسم الجديد من لعبة فورتنايت Chapter 2 — Season 5.

ويحصل لاعبو فورتنايت مقابل Fortnite Crew على ألف Vbucks (وهي عملة فورتنايت داخل اللعبة) كل شهر، وملابس حصرية للشخصية وعتاد، وإمكانية الوصول إلى بطاقة المعركة للموسم الحالي.

ويمثل العرض الجديد مستوى أعلى لأولئك الذين يتطلعون إلى إنفاق بعض المال ضمن فورتنايت.

وكان يتم تقديم هذه الوظيفة في السابق من خلال بطاقة المعركة، التي تكلف 950 Vbucks (نحو 10 دولارات)، لكنها استمرت لعدة أشهر فقط.

ويُعد Fortnite Crew أغلى ثمنًا، لكنه يقدم أيضًا المزيد، مثل التفرد الحصري، وتقول Epic Games: إن المنتجات والمستحضرات المتوفرة كجزء من خدمة الاشتراك لن يتم بيعها أو منحها إلى غير المشتركين في Fortnite Crew.

وبدأ موسم فورتنايت الحالي في شهر أغسطس، حيث جلب عددًا كبيرًا من شخصيات Marvel إلى جزيرة المعركة.

ومن المقرر أن ينتهي الموسم الحالي في الأول من شهر ديسمبر، ليبدأ في اليوم التالي Chapter 2 — Season 5.

وقالت Epic Games في شهر مايو: إن لديها أكثر من 350 مليون لاعب بفورتنايت مسجل، وجمعت الشركة 1.78 مليار دولار بتقييم قدره 17.3 مليار دولار من خلال تحقيق الدخل الذي يأتي مع هؤلاء اللاعبين.

وأصبحت الاشتراكات، مثل Xbox Game Pass من مايكروسوفت، شائعة الاستخدام لدى شركات الألعاب التي تحاول أن تصبح بمثابة منصة نيتفليكس للألعاب.

ويمكن شراء اشتراك Fortnite Crew في فورتنايت من متجر العناصر أو شاشة شراء Battle Pass، ويمكن للاعبين الإلغاء في أي وقت.

وإذا لم تتمكن من رؤية خيار Fortnite Crew داخل اللعبة بدءًا من 2 ديسمبر، فإن ذلك يعني أن منصتك أو بلدك أو طريقة الدفع المتاحة غير مدعومة حتى الآن.

We can save the Island if we work together.

This is our last chance.

12.1.20 4 PM ET pic.twitter.com/Tyz3dml6rc

— Fortnite (@FortniteGame) November 22, 2020