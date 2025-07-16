فورد تعلن استدعاء ضخم لسيارات بسبب عيب في أنظمة حقن الوقود

أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالولايات المتحدة اليوم الأربعاء أن شركة فورد تستدعي‭694,271 ‬من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من نوع كروس أوفر في الولايات المتحدة بسبب مشكلة تسرب وقود ربما تزيد من خطر نشوب حريق، وذلك في أعقاب تحقيق استمر عاما.

وأوضحت الإدارة إن أنظمة حقن الوقود في السيارات المرتبطة بالمشكلة ربما تتشقق، ما يتسبب في تسرب الوقود إلى حجرة المحرك مما قد يؤدي إلى اشتعاله. وربما يشم السائقون رائحة وقود قوية داخل السيارة أو خارجها أو يلاحظون تحذيرات على لوحة القيادة أو دخانا أو اشتعالا واضحا للنيران.

ويشمل الاستدعاء بعض طرازات برونكو سبورت من عام 2021 إلى عام 2024 وإسكيب من 2020 إلى 2022 المجهزة بمحركات سعة 1.5 لتر. وتقدر الإدارة أن 0.3 بالمئة فقط من المركبات المشمولة بقرار الاستدعاء ربما بها هذا العيب.

وقالت فورد “نقدر التكلفة الإجمالية لهذا الإجراء، استنادا إلى خيارات الإصلاح التي نقوم بتقييمها، بنحو 570 مليون دولار، وسوف تنعكس في نتائج الربع الثاني من عام 2025”.

ويتضمن الإصلاح المؤقت الذي تقترحه فورد تحديثا برمجيا مصمما لكشف تسرب الوقود من أنظمة الحقن وتقليل قوة المحرك وقطع إمدادات الوقود. ولا تزال الشركة تعمل على تطوير حل ميكانيكي نهائي للمشكلة.

وبعد إعادة التقييم، ذكرت فورد هذا الشهر أنها اكتشفت أنظمة حقن وقود متصدعة في ثماني مركبات تعرضت لحرائق تحت غطاء المحرك، رغم خضوعها لإصلاحات سابقة. وتبين أن ستا من هذه المركبات لم تحصل على التحديث البرمجي الذي أوصت به الشركة في وقت سابق.