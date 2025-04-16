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فورد قد ترفع أسعارها في مايو إذا استمرت الرسوم على السيارات

منذ 4 دقائق
شركة فورد لصناعة السيارات

شركة فورد لصناعة السيارات

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أظهرت مذكرة موجهة للوكلاء، اليوم الأربعاء، واطلعت عليها رويترز أن شركة فورد موتور قد ترفع أسعار سياراتها الجديدة في مايو أيار إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السيارات.

تسارع شركات صناعة السيارات الأمريكية والعالمية إلى تهدئة مخاوف المستهلكين من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال تقديم ضمانات سعرية وخصومات كبيرة.

ورغم أن التداعيات قصيرة الأمد للرسوم الجمركية دفعت المبيعات إلى الارتفاع، قالت شركات صناعة السيارات الأمريكية للمشرعين في أحاديث خاصة إنها ستضطر إلى رفع الأسعار بوتيرة كبيرة إذا استمرت الرسوم الجمركية.

وخلص تحليل أجراه مركز أبحاث السيارات ونشر في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب البالغة 25 بالمئة على واردات السيارات ودخلت حيز التنفيذ في الثالث من أبريل نيسان ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف على شركات صناعة السيارات الأمريكية بنحو 108 مليارات دولار في 2025.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قال ترامب إنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية المرتبطة بالسيارات مشيرا إلى أنه قد يمنح بعض الاستثناءات.

    المصدر :
  • رويترز

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