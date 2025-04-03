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فولكسفاغن تعلن خططًا لزيادة الأسعار بعد فرض رسوم ترامب الجمركية

3 - أبريل - 2025
شعار شركة فولكسفاغن

شعار شركة فولكسفاغن

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كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأربعاء بأن شركة فولكسفاغن تعتزم فرض “رسوم استيراد” على المركبات التي ستشملها التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بواقع 25 بالمئة.

ونقل التقرير عن مذكرة مرسلة لوكلاء البيع بالتجزئة أن شركة تصنيع السيارات الألمانية أوقفت مؤقتا شحنات السيارات القادمة من المكسيك عبر السكك الحديدية وستحتجز في الموانئ السيارات القادمة من أوروبا على متن سفن.

وأظهر تحليل أجرته رويترز لرموز الرسوم الجمركية المشمولة في إخطار اتحادي أن رسوم ترامب الجمركية على السيارات ستشمل واردات مركبات وقطع غيار سيارات تتجاوز قيمتها 460 مليار دولار سنويا.

ووفقا لوول ستريت جورنال، فقد أبلغت فولكسفاغن وكلاءها بأنها ستقدم المزيد من التفاصيل بحلول منتصف أبريل نيسان بشأن استراتيجيات تسعير السيارات المشمولة بالتعريفات الجمركية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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