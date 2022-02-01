فيديو.. أنكر الصينية تكشف عن وحدة فيديو متطورة للمؤتمرات

كشفت شركة أنكر عن وحدة الفيديو بار B600 الجديدة، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات المستخدمين لإجراء مؤتمرات الفيديو بجودة فائقة.

وأوضحت الشركة الصينية أن وحدة الفيديو بار B600 الجديدة تشتمل على كاميرا ويب بدقة 2K وبمعدل 30 إطار في الثانية مع توافر وظيفة التركيز التلقائي وزاوية رؤية قابلة للتعديل بمقدار 95 درجة كحد أقصى.

وتضم وحدة الفيديو بار الجديدة أربعة ميكروفونات لضمان نقل الصوت بجودة فائقة حتى إذا تحرك المستخدم أمام الشاشة.

واعتمدت شركة أنكر على تقنية إلغاء الضوضاء VoiceRadar للتخلص من الضوضاء المحيطة المزعجة أثناء مؤتمرات الفيديو.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على سماعات مزدوجة بقدرة 2 وات لكل منها مع إضاءة LED مدمجة تحمل اسم MagicSight، ويقوم مستشعر الإضاءة بضبط درجة السطوع ودرجة حرارة الألوان تلقائيا حسب ظروف الإضاءة المحيطة، وعند طي شريط الإضاءة لأسفل فإنه يغطي فتحة العدسة.

أبريل المقبل

وأعلنت أنكر عن طرح وحدة الفيديو بار B600 الجديدة خلال شهر نيسان/أبريل المقبل.

ويمكن للمستخدم ضبط القيم المختلفة لدقة الوضوح ودرجة السطوع وزاوية الرؤية والتباين يدويا عن طريق البرنامج المناسب، ويتم إمداد وحدة الفيديو بار بالطاقة الكهربائية ونقل البيانات عن طريق منفذ USB-C، وتشتمل باقة المرفقات على الكابلات المناسبة، ويتم تثبيت وحدة الفيديو بالشاشة مباشرة عن طريق مشبك أو حامل ثلاثي.

شركة صينية

وأنكر هي علامة تجارية إلكترونية صينية مملوكة لشركة أنكر إنڤينشونز ومقرها في شنجن، غوانغدونغ.

وتشتهر العلامة التجارية بإنتاج أجهزة الكمبيوتر الطرفية والأجهزة المحمولة. وتشمل هذه الأجهزة الشواحن المتنقلة، سماعات الأذن، سماعات الرأس، مكبرات الصوت، مراكز البيانات، كابلات الشحن، المصابيح، وبالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى.

وتمتلك أنكر العديد من العلامات التجارية الشقيقة مثل ساوند كور، نيبولا، يوفي وروڤ.

وتمتلك أنكر شركات تابعة في الصين واليابان والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة. وقبل عام 2017، تم بيع أجهزة أنكر بشكل حصري في أمازون ماركت بليس.

وتبيع أنكر الآن منتجاتها على موقعها على الويب وفي متاجر التجزئة الكبرى، بما في ذلك بيست باي، تارغت و وولمارت ، بالإضافة إلى أمازون.