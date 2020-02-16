فيديو.. أيرباص تكشف عن مستقبل طائرات الركاب

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كشفت شركة “أيرباص” لصناعة الطائرات عن نموذجها المستقبلي الجديد لطائرات السفر التجارية.

وتقول الشركة إن الطائرة ذات الأجنحة المدمجة في الهيكل، والتي تأخذ شكل حرف V، من المقرر أن توفر 20 بالمئة من استهلاك الوقود.

وقد تم عرض نموذج مصغر من الطائرة التي تدعى “مافريك”، في معرض سنغافورة الجوي لعام 2020 الثلاثاء، بحسب شبكة “سي أن أن”.

وقد نشرت “أيرباص” فيديو ترويجيا لما ستبدو عليه الطائرة من الداخل، والتي من المقرر أن تنخفض بداخلها نسبة الإزعاج، نظرا لأن محركها سيكون محميا بنسبة أكبر، وسيتم تثبيته فوق الجسم المركزي للطائرة.

وأجرت أيرباص تجارب على المشروع الذي أطلقته في 2017، منذ يونيو 2019، حتى تم إزاحة الستار عنه هذا الشهر.

وبحسب أيرباص، فإن مافريك تساعد في تسريع إنضاج التكنولوجيا اللازمة لإنجاح هذا النوع من الطائرات المختلفة جذريا عن سابقاتها.

ولا تعد أيرباص أول من تنتج هذ النوع من الطائرات، ففي عام 2007 صنعت كل من بوينغ وناسا نموذجا أوليا من طائرة X-48، التي قامت بـ 122 رحلة حتى انتهاء المشروع في 2013.