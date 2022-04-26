فيديو.. اكتشاف قدرة "غريبة" لدى أحد العناكب تنقذه من الموت

تمكن علماء من اكتشاف قدرة غريبة جدا يتمتع بها أحد أنواع العناكب، حيث توفر له هذه الميزة الفريدة قدرة الهروب من الموت المحتم الناتج عن عملية تزاوج هذه المخلوقات الفريدة، حيث تأكل أغلب الإناث الذكور بعد التزاوج.

أشارت دراسة جديدة إلى أن أحد أنواع عناكب “الجرم السماوي”، يستطيع الهروب من الموت عن طريق استخدام مفصل فريد جدا يوفر له قوة دفع هائلة بالنسبة لحجم جسمه الصغير جدا تجنبه التحول إلى وجبة أخيرة بعد انتهاء التزاوج، حيث تلتهم الإناث الجائعة الذكور.

ونوهت الدراسة المنشورة في مجلة “Current Biology” إلى أن هذا العنكبوت يملك مفصلا فريدا في أرجله الأمامية يمكنه من إطلاق جسمه عشرات السنتيمترات في جزء من الثانية عن طريق تخزين الطاقة الحركية ثم إطلاقها بشكل مفاجئ.

ولاحظ العلماء أن العنكبوت (Philoponella prominens) الذي يبلغ حجمه 3 مليمترات فقط، طور آلية للبقاء على قدي الحياة، حيث وثقوا قيام الذكور بالهرب بالانطلاق بسرعة كبيرة “لدرجة أن الكاميرات الشائعة لا تستطيع تسجيل التفاصيل”، بحسب شيتشانغ تشانغ، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ مشارك في كلية العلوم الحية بجامعة هوبي في ووهان. في تصريحات لمجلة “Live Science” العلمية.

وأشار العلماء إلى أن الطاقة المخزنة في أرجل العناكب الصغيرة دفعتها بسرعات ملحوظة: تصل إلى 2.9 قدم في الثانية (88 سنتيمترا في الثانية).

وقال تشانغ إن هذا يعادل إنسانا بالغا يقفز بالطائرة ويهبط بعد ثانية واحدة على مسافة ما يقرب من 1740 قدما (530 مترا).