فيديو.. الترحيب بطاقم Crew-7 على متن محطة الفضاء الدولية

أرسلت وكالة ناسا طاقمًا دوليًا مكونًا من 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث يتكون الفريق من أعضاء يمثلون أربع دول، وتعد مهمة SpaceX Crew-7 التابعة للوكالة هي المهمة السابعة لتناوب الطاقم التجاري لناسا.

وقد أطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 المركبة الفضائية Dragon إلى مدارها حاملاً رائدة الفضاء جاسمين مقبلي من ناسا، ورائد الفضاء وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن، ورائد الفضاء JAXA (وكالة استكشاف الفضاء اليابانية) ساتوشي فوروكاوا، ورائد الفضاء روسكوزموس كونستانتين بوريسوف، في رحلة علمية على متن المركبة الفضائية.

وقالت ناسا إن فتحة مركبة الفضاء دراجون تم فتحها في الساعة 10:58 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد وقت قصير من فتح طاقم المحطة للفتحة بين المحطة الفضائية ومحول التزاوج المضغوط.

Welcome #Crew7, to the International @Space_Station. Commander @AstroJaws and her crewmates are beginning a mission of about six months living and working on our orbiting lab. pic.twitter.com/Tr4p1wP4lR

