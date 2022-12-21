الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
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فيديو.. الكشف عن طريق مؤدٍ إلى "قارة أطلانتس المفقودة"

منذ 13 دقيقة
قارة أطلنتس المفقودة من أكثر الأماكن الغامضة في التاريخ

قارة أطلنتس المفقودة من أكثر الأماكن الغامضة في التاريخ

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ذكرت أطلانتس عدة مرات في المخطوطات الأثرية القديمة، وتعدّدت التعريفات والآراء حولها، وانتشرت أسطورتها منذ حوالي 2500 عام،

وكشفت رحلة استكشافية إلى سلسلة من التلال في أعماق البحار شمال جزر هاواي مباشرة عن قاع بحيرة قديم جاف مرصوف بما يشبه طريقًا من الطوب الأصفر.

وصادفت سفينة الاستكشاف “نوتيلوس” المشهد الغريب أثناء مسح سلسلة جبال ليليوكالاني داخل النصب التذكاري الوطني لمنطقة باباهاناوموكواكيا البحرية، حسبما ذكره موقع “ساينس أليرت”، الأربعاء.

وتعد باباهاناوموكواكيا واحدة من أكبر مناطق الحماية البحرية في العالم، وهي أكبر من جميع المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة مجتمعة.

ويقوم الباحثون في مركز “أوشين إكسبلوريشن ترست” للبحوث البحرية باستكشاف هذه الرقعة التي تقع على عمق أكثر من 3000 متر.
ونشر المستكشفون فيديو أثناء مصادفتهم للطريق القابع في الظلام حيث يمكن سماع أحد الباحثين في الراديو وهو يهتف قائلاً: “إنه الطريق إلى أطلانتس”.

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