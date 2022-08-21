الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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فيديو تشويقي.. ترقبوا سلسلة هواتف Edge من موتورولا في هذا التاريخ

منذ 13 دقيقة
شركة موتورولا

شركة موتورولا

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كشفت شركة موتورولا عن خططها لإطلاق إصدارات جديدة من سلسلة هواتف Edge في حدث يعقد في 8 من سبتمبر.

شاركت موتورولا إعلان تشويقي اليوم على منصة تويتر أكدت من خلاله على خططها لإطلاق إصدارات جديدة من سلسلة هواتف Edge في حدث يعقد في 8 من سبتمبر.

حددت شركة موتورولا يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل لعقد مؤتمر جديد لإطلاق إصدارات جديدة من سلسلة هواتف Edge، حيث من المتوقع أن تقدم موتورولا خلال الحدث ثلاثة من الإصدارات الجديدة.

ولقد ظهر في مقطع الفيديو التشويقي #findyouredge، إلا أن الشركة لم تكشف عن عناوين الإصدارات الجديدة في مقطع الفيديو الذي نشر على منصة تويتر.

وتشير التوقعات إلى أن موتورولا تخطط لإطلاق هواتف Moto X30 Pro و Moto S30 Pro التي تتوفر في السوق الصيني الآن بعلامة Edge التجارية في أسواق جديدة.

ويتميز X30 Pro بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، ومعدل تحديث 144Hz، كما يتميز بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4610 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 125W.

بينما جاء S30 Pro برقاقة معالج Snapdragon 888+، ومعدل تحديث 144Hz، مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4400 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 68W.

 

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