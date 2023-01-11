فيديو رسمي.. أول مقطع ترويجي لسلسلة Galaxy S23 المرتقبة

أطلقت شركة سامسونغ أو مقطع فيديو رسمي للترويج للإعلان عن هواتف سلسلة جالاكسي إس23 (Galaxy S23)، (Galaxy Unpacked)، والذي سيتم إطلاقه في 1 شباط/ فبراير.

وعلى غرار صورة الدعوة التي نشرها حساب سامسونغ في السوق الكولومبي، الذي أكد تاريخ الإعلان عن الهواتف، فإن مقاطع الفيديو التي نشرها الحساب الصيني ركزت أيضًا على الكاميرات الخلفية الثلاث.

وأبرز الفيديو الأول ميزات الكاميرات بالقول: “الميجابكسل الذي سيجعلك تقول ’واو’ wooow”، وأحرف O هنا تمثل الكاميرات الخلفية الثلاث، ويُعتقد أن هذا الإعلان التشويقي هو لهاتف (Galaxy S23 Ultra)، الذي من المتوقع ترقيته إلى كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

وقال حساب التسريبات الشهير على تويتر (Ice Universe) إن العتاد الجديد والمعالجة الفضلى للسلسلة ستعمل على تحسين التصوير الفوتوغرافي الليلي والفيديو، وهو ما سعى الفيديو التشويقي الآخر إلى إبرازه، إذ جاء فيه عبارة: “الصور الليلة المذهلة قادمة قريبًا sooon”، وعلى غرار الفيديو الأول، فإن أحرف O في كلمة (sooon) تمثل الكاميرات الخلفية الثلاث.

ووفقًا للتقارير السابقة، فمن المحتمل أن تُطرح السلسلة الجديدة للبيع بحلول الأسبوع الثاني من شهر شباط/ فبراير المقبل. ويُشاع أن سامسونغ قد تطرح هواتفها الجديدة بالسعر ذاته لهواتف سلسلة (Galaxy S22).

وكالعادة، سيُبث حدث (Galaxy Unpacked) من سامسونغ مباشرةً عبر موقع الشركة الرسمي (Samsung.com)، وقناتها على يوتيوب. كما ستُنشر كافة التفاصيل المتعلقة بها عبر مدونة الشركة (Samsung Newsroom).

ويُتوقع أن تحوي الهواتف المرتقبة الإصدار الأحدث والأسرع من معالجات كوالكوم، وهو: (Snapdragon 8 Gen 2)، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDR5X) بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع (UFS 4.0) بحجم 512 جيجابايت.

وستعمل كافة هواتف السلسلة، وهي: (Galaxy S23)، و (Galaxy S23 Plus)، و (Galaxy S23 Ultra) بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم الخاصة بالشركة (One UI 5.0).