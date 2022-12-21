فيديو.. رصد "فطائر جليدية" غريبة على نهر اسكتلندي

تم رصد العشرات من أقراص الجليد الذائبة، المعروفة باسم “فطائر الجليد”، على سطح نهر اسكتلندي بعد انخفاض غير متوقع في درجات الحرارة في المملكة المتحدة. كيف تتشكل هذه الهياكل؟

رصد مدير مشروع مبادرة الأنواع الغازية الاسكتلندية الأقراص الجليدية في 9 ديسمبر/كانون الأول على نهر بلادنوخ في ويغتاونشير.

شارك العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي الصور ومقاطع الفيديو على تويتر، والتي تُظهر كيف تتصادم الهياكل الدائرية تقريبًا مع بعضها البعض، ثم يتم نقلها في اتجاه مجرى النهر في التيارات السريعة.

وأظهرت الصور التي تمت مشاركتها في التعليقات أيضًا وجود هذه “الفطائر الجليدية” على نهر كلفن، بالقرب من جلاسجو، وكذلك على نهر إسك في شمال غرب إنجلترا، بحسب موقع نيو سينس.

كيف تتشكل “فطائر الجليد”؟

عادة ما تتشكل هذه الهياكل النادرة نسبيًا في المحيطات والبحيرات والأنهار شديدة البرودة. على الأنهار، تتشكل “الفطائر الجليدية” على السطح عندما يتم التقاط الرغوة المجمدة في الماء في تيار حلزوني (دوامة).

في ظل هذه الظروف، تبدأ بعض الأجزاء في الالتصاق ببعضها البعض. ثم تنضم إليها شظايا أخرى، وتشكل أقراصًا أكبر من أي وقت مضى. على الرغم من أن الفطائر الجليدية تبدو وكأنها أقراص صلبة، فإنها غالبًا ما تذوب بسرعة إلى حد ما وتنكسر بسهولة عند تحريكها.

These rare 'ice pancakes' have been spotted in North Yorkshire. pic.twitter.com/rgK04dyeQj — BBC Yorkshire (@BBCLookNorth) December 15, 2022

تتشكل هذه الدوائر الغريبة في المياه المفتوحة عندما يتكسر الجليد على سطح الماء ويدور بفعل التيارات والأمواج، حيث تأخذ شكلها نتيجة اصطدام قطع الجليد ببعضها البعض. ويمكن أن يصل قطر بعض هذه الفطائر إلى مترين.

🥶 Rare ‘ice pancakes’ on the River Tyne near Wylam They form when foam on the river freezes & joins together, then due to the river flow/circulation/eddys they form a circular shape, as more bits of frozen foam hit the disk they increase in size🤓 pic.twitter.com/qUvla3DFxO — Laura Tobin. (@Lauratobin1) December 14, 2022

ويعتبر تكوين مثل هذه الهياكل شائعا جدا في البحيرات الكبرى بأمريكا الشمالية أو بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، حيث تنخفض درجات الحرارة غالبًا إلى ما دون الصفر. على العكس من ذلك، فهي أقل شيوعًا في المملكة المتحدة.

'Ice pancakes' spotted floating on Glasgow river ❄️https://t.co/OEPLFvoiQP pic.twitter.com/YNXPUQ9Am0 — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) December 14, 2022

ومع ذلك، فقد شهدت المنطقة للتو انخفاضا في درجة الحرارة بشكل خاص. كانت درجات الحرارة في المتوسط ​​تقريبًا في أوائل ديسمبر/ كانون الأول (مع أعلى مستوياتها اليومية من 7-8 درجات مئوية في جنوب إنجلترا وحوالي 5 درجات مئوية في اسكتلندا)، ولكنها انخفضت بعد ذلك بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.

تم تسجيل درجة حرارة 17.3 – درجة مئوية في أبردينشاير، اسكتلندا في 12 ديسمبر.