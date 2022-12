فيديو.. رصد "فطائر جليدية" غريبة على نهر اسكتلندي

تم رصد العشرات من أقراص الجليد الذائبة، المعروفة باسم “فطائر الجليد”، على سطح نهر اسكتلندي بعد انخفاض غير متوقع في درجات الحرارة في المملكة المتحدة. كيف تتشكل هذه الهياكل؟

رصد مدير مشروع مبادرة الأنواع الغازية الاسكتلندية الأقراص الجليدية في 9 ديسمبر/كانون الأول على نهر بلادنوخ في ويغتاونشير.

شارك العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي الصور ومقاطع الفيديو على تويتر، والتي تُظهر كيف تتصادم الهياكل الدائرية تقريبًا مع بعضها البعض، ثم يتم نقلها في اتجاه مجرى النهر في التيارات السريعة.

وأظهرت الصور التي تمت مشاركتها في التعليقات أيضًا وجود هذه “الفطائر الجليدية” على نهر كلفن، بالقرب من جلاسجو، وكذلك على نهر إسك في شمال غرب إنجلترا، بحسب موقع نيو سينس.

كيف تتشكل “فطائر الجليد”؟

عادة ما تتشكل هذه الهياكل النادرة نسبيًا في المحيطات والبحيرات والأنهار شديدة البرودة. على الأنهار، تتشكل “الفطائر الجليدية” على السطح عندما يتم التقاط الرغوة المجمدة في الماء في تيار حلزوني (دوامة).

في ظل هذه الظروف، تبدأ بعض الأجزاء في الالتصاق ببعضها البعض. ثم تنضم إليها شظايا أخرى، وتشكل أقراصًا أكبر من أي وقت مضى. على الرغم من أن الفطائر الجليدية تبدو وكأنها أقراص صلبة، فإنها غالبًا ما تذوب بسرعة إلى حد ما وتنكسر بسهولة عند تحريكها.

تتشكل هذه الدوائر الغريبة في المياه المفتوحة عندما يتكسر الجليد على سطح الماء ويدور بفعل التيارات والأمواج، حيث تأخذ شكلها نتيجة اصطدام قطع الجليد ببعضها البعض. ويمكن أن يصل قطر بعض هذه الفطائر إلى مترين.

