فيديو.. شيفروليه تتحدى تسلا بسيارة متطورة

كشفت شركة شيفروليه عن سيارة كروس أوفر المميزة، وذلك في خطوة لاستقطاب عدد أكبر من محبي السيارات الشبابية.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل انسيابي بشكل كبير ومدروس وفق أحدث معايير ديناميكية الهواء وحتى قبضات الأبواب فيه جاءت مخفية بداخله تخرج عند الحاجة لاستعمالها.

وتتميز هذه السيارة عن باقي مركبات شفروليه الكبيرة بشكل رياضي، ومصابيح ضيقة تعمل بتقنيات LED، وعجلاتها أيضا صممت لتكون مميزة من حيث المظهر.

وداخليا حصلت هذه السيارة على صفين من المقاعد المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وعلى واجهة قيادة متطورة فيها شاشة قبالة السائق وشاشة لمسية أخرى بحجم 17 إنشا.

وزودت السيارة بأحدث أنظمة الأمان مثل أنظمة الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وزودت بأنظمة مولتيميديا متطورة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح هذه السيارة بعدة نسخ، منها نسخة مجهزة بمحركات كهربائية بعزم 210 أحصنة، ونسخة بنظام دفع رباعي تعتمد على محركات كهربائية بعزم 290 حصانا، وستتمكن هذه السيارات من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6 ثوان تقريبا.