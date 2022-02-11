فيديو “غريب”.. ببغاء كوكاتو يجمع الأدوات لإكمال المهام المعقدة!

قد يكون استخدام الأدوات مهارة متخصصة في مملكة الحيوان، ولكن هناك نوع واحد من الطيور التي لا تتفوق فقط في هذا المجال، بل يمكنها أيضاً أن تلعب لعبة الجولف.

ذلك لأنّ طيور ببغاء كوكاتو جوفين أظهرت استخداماً رائعاً لمهارات حل المشكلات في تجربة جديدة قام بها فريق دولي من الباحثين.

وفي الخبر الذي نشره موقع “ديلي ميل”، ووترجمه موقع “صوت بيروت إنترنتاشونال”، صنع الباحثون لعبة ‘مثل لعبة غولف’ لهذه الطيور المعروفة لكونها قادرة على إكمال الألغاز المعقدة، واختيار الأقفال وحتى أدوات مثل العصي لفتح الجوز والبذور.

كان على الكوكاتو التلاعب بالكرة من خلال ثقب في صندوق مغلق، قبل استخدام عصا لدفع الكرة إلى جانب واحد من الصندوق لتحريك آلية الباب المقفل، وبذلك يحصل الطائر على حبة كاجو.

اكتشف ثلاثة من الببغاوات كيفية استخدام العصا لمناورة الكرة في الموضع الصحيح لتحرير الكاجو، مما يدل على مستوى عال من الابتكار في عملية استخدام الأداة.

وقال الباحثون أنّ الأمر كان مثيراً للإعجاب لدرجة أنه يظهر أن الببغاوات يمكنها أن تتقن كيفية حلّ المشاكل التي يكافح الأطفال دون سن الثامنة لحلها.

تم إجراء الدراسة من قبل باحثين في جامعة الطب البيطري في فيينا، وجامعة برمنغهام، وجامعة فيينا.

تعتبر الدراسة جزء من مشروع دولي ومتعدد التخصصات لمقارنة الابتكار ومهارات حل المشكلات عند الأطفال مع تلك الخاصة بالببغاوات.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور أنطونيو أوسونا-ماسكار من جامعة الطب البيطري في فيينا: “كان أحد الجوانب المدهشة للعملية هو ملاحظة كيف اخترعت كل من هذه الحيوانات أسلوبها الفردي في كيفية الإمساك بالعصا وضرب الكرة، وأحيانا بمهارة مذهلة”.

“قام أحد الطيور بتشغيل العصا أثناء حملها بين الفك السفلي، وواحد بين طرف المنقار واللسان وواحد بمخلبه، على غرار الرئيسيات.”

يعدّ استخدام الأدوات نادراً لدى الحيوانات، وخاصة الأدوات المركبة حيث يتم تثبيت عنصرين معاً، مثل الرمح أو الفأس أو الأدوات المركبة، حيث يتم استخدام عنصرين، على سبيل المثال عصا وصخرة، معاً.

تطورت هذه الأنواع من الأدوات إلى أنشطة ترفيهية، مثل الهوكي أو الكريكيت أو الجولف، وكان هذا هو ما ألهم الباحثين.

تركز المؤلفة المشاركة في الدراسة سارة بيك، أستاذة التطور المعرفي في كلية علم النفس بجامعة برمنغهام، على الارتباط بين الأطفال والطيور في تعلم كيفية استخدام الأدوات.

وقالت: “على الرغم من أنّ الأطفال جيدون في استخدام الأدوات والتكنولوجيا في حياتهم، فقد أظهرت أبحاثنا أنّ الأطفال الصغار غالباً ما يجدون صعوبة في ابتكار حلول جديدة للمشاكل التي تنطوي على استخدام أداة.”

“في الواقع، يمكن للأطفال دون سن الثامنة أن يكافحوا حقاً لحل المشكلات التي يمكن للكوكاتو إتقانها.”

“لذا، في حين أنّ هذه الدراسة هي الأولى التي تظهر أنّ الببغاوات يمكنها تنسيق الأدوات لحل مشكلة ما، إلا أنها تغذي عملنا المستمر مع الأطفال.”

وأضافت البروفيسورة بيك: “الملفت في الموضوع أيضاً، أنها ليست مجرد مسألة من هو أذكى: الأطفال أو الببغاوات، إنّ مقارنة هذه الأنواع المختلفة يساعدنا على فهم كيف يستطيع البشر وبعض الأنواع الأخرى من الحيوانات تطوير المهارات التكنولوجية المثيرة للإعجاب.”

وقالت الدكتورة أليس أورسبيرغ، رئيسة مختبر جوفين في معهد ميسيرلي للأبحاث في جامعة الطب البيطري في فيينا: “أعتقد أنّ دراسة العلاقات المكانية التي تلتحق بها الحيوانات وكيفية استخدامها لتمكين ابتكارات الأدوات ستكون أساسية للحصول على نظرة أفضل لتطور التكنولوجيا.”

“وبالتالي، فإنّ تعزيز فهمنا لبداية استخدام الأدوات المعقدة على وجه الخصوص هو حالياً محور تركيز فريق البحث لدينا.”

وقال الباحثون أنهم يأملون في أن تلقي النتائج ضوءاً جديداً على كيفية تطور أسلافنا في القدرة على تصميم واستخدام الأدوات.