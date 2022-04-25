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فيديو.. غوغل تنافس آبل وسامسونغ بساعة ذكية مميزة

منذ 41 دقيقة
ساعة ذكية من غوغل

ساعة ذكية من غوغل

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تتحضر شركة غوغل لمنافسة آبل وسامسونغ بساعة ذكية جديدة، حيث سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بالساعة الذكية الجديدة.

وبالنظر للصور المسربة لهذه الساعة نلاحظ أنها جسم هيكلها الأساسي حصل إطار معدني مثبت عليه زر بيضوي الشكل وزر تحكم دوار وفتحة صغيرة هي فتحة للمايكروفون على الأغلب ما يدل على أن الساعة ستكون قادرة على استقبل وإجراء المكالمات الهاتفية.

كما بينت الصور أن شاشة هذه الساعة ستكون مستديرة ومنحنية الحواف، أما الجهة الداخلية المقابلة للشاشة فمجهزة بغطاء زجاجي أسفله مكان خاص لوصل الساعة بشاحن لاسلكي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الساعة ستعمل عند إطلاقها بنظام WearOS 3.1 الذي يمكنها من الاقتران لاسلكيا مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية، وستحصل على تطبيقات خاصة لقياس معدلات نبض القلب، وتطبيقات لتتبع معدلات النشاط البدني للمستخدم.

ومن المنتظر أن تحمل هذه الساعة اسم Google Pixel Watch، وأن تكشف عنها غوغل بشكل رسمي خلال مؤتمر Google I / O المقرر عقده ما بين 11 و12 مايو المقبل.

وبدأت شركة جوجل Google العملاقة اقتحام مجال صناعة التكنولوجيا الاستهلاكية في السنوات الأخيرة، وذلك بإنتاج بعض السلع التكنولوجية لعامة الجماهير، بداية من نظارات جوجل Google Glass، مرورا بالكمبيوتر المحمول (لاب توب) بيكسل بوكس Pixelbooks، ووصولا إلى ساعات جوجل الذكية المنتظرة بيكسل ووتش Pixel Watch التي يتوقع بأن تفوق إمكانياتها جميع منافسيها.

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