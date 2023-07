فيديو.. فالق خطير يهدد وحدة القارة الأفريقية ويهيئ لظهور المحيط السادس!

في تطور مقلق، تشير الدراسات العلمية إلى أن فالقًا جديدًا قد ظهر في منطقة معينة، مما يتسبب في انشقاق الأرض وتشكيل فجوة ضخمة بين القسم الشمالي والجنوبي من القارة، وقد يشكل المحيط السادس للأرض.

وفي الوقت الحاضر، يُشير العلماء إلى أن الفالق يمتد عبر بعض الدول الأفريقية بطول يتجاوز عدة آلاف من الكيلومترات. وتظهر صور الأقمار الصناعية والدراسات الجيولوجية الأخيرة أن هذا الفالق سيجعل البلدان الواقعة على طول الساحل الجنوبي الشرقي عبارة عن جزيرة عملاقة، ما يخلق بحرًا جديدًا تمامًا من إثيوبيا إلى موزمبيق.

وتشكل ما يسمى بصدع شرق أفريقيا منذ 22 مليون عام على الأقل، لكنه أظهر نشاطًا على مدار العقود القليلة الماضية. وظهر الصدع على طول صحاري إثيوبيا في عام 2005 ويتسع بمعدل بوصة واحدة في السنة.

وإنه نتيجة لتحرك صفيحتين تكتونيتين بعيدًا عن بعضهما، لكن الآلية الدقيقة لم تكن مفهومة تمامًا في ذلك الوقت.

وبسحب صحيفة “dailymail” وجدت دراسة في يونيو/ حزيران الماضي، أن طردًا هائلاً لصخور شديدة الحرارة قادمة من قلب كوكبنا يقود الصدع.

وفي حين أنه من غير المتوقع أن تمزق أفريقيا لمدة خمسة ملايين سنة أخرى على الأقل، فإن الصومال ونصف إثيوبيا وكينيا وتنزانيا ستشكل قارة جديدة عندما يحدث ذلك.

A massive crack ripping through #Africa is set to split the continent in two and form Earth's sixth ocean, scientists have warned. pic.twitter.com/ZD2dbKEyPI

— IGC NEWS INTERNATIONL (@NewsIgc) July 6, 2023