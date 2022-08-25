فيديو.. فيفو تكشف عن هاتف ذكي للشباب

كشفت شركة فيفو هاتفها الذكي Y02s الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة الأساسية.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي Y02s الجديد يمتاز بشاشة قياس 6.51 بوصة وبدقة وضوح 1600×720 بيكسل.

وينبض بداخل الهاتف الجديد المعالج MediaTek Helio P35 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 3 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت، والتي يمكن زيادتها حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة ذاكرة microSD.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Funtouch OS 12 المعتمد على Android 12. وتم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة.

هاتف Y35 الجديد

وفي وقت سابق من هذا الشهر أطلقت شركة فيفو هاتفها الذكي Y35 الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة؛ حيث يتميز بشاشة LCD قياس 6.58 بوصة وبدقة 2408 × 1080 بيكسل.

وينبض بداخل الهاتف المعالج كوالكوم Snapdragon 680 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 جيجابايت، يمكن زيادتها عن طريق ذاكرة افتراضية سعة 8 جيجابايت أخرى، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، والتي يمكن زيادتها حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة ذاكرة microSD.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مع عدستين بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

وتم تزويد الهاتف بمستشعر بصمات الإصبع، كما أنه يدعم بطاقتي SIM وتقنية Bluetooth 5.0 ونظام GPS. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Funtouch OS 12.

وتم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، وهو يتوفر باللونين Agate Black وDawn Gold، مقابل سعر يبدأ من 232 دولارا .

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina” ينطلق هاتف فيفو الجديد Vivo Y35 4G إلى أسواق إندونيسيا، بمواصفات مميزة من بينها شاشة عرض على شكل قطرة ماء، مع إطار يأتي بتصميم مسطح على غرار أجهزة آيفون.