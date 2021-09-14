فيديو لمتابعة حفل أبل السنوي للإعلان عن “آيفون 13”

من المقرر أن تنطلق مساء اليوم احتفالية شركة “أبل” الأمريكية السنوية للإعلان عن أحدث هواتفها، المقرر أن يحمل اسم “آيفون 13″، وهو الحدث الذي يتلهف إليه عشاق “عملاقة التكنولوجيا الأمريكية” حول العالم.

ويمكن متابعة الإعلان عن “آيفون 13” ومميزاته وكافة طرزاته، اليوم الساعة 6:00 مساءا بتوقيت غرينتش، عبر فيديو طرحته شركة “أبل” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

وستبث احتفالية بطريقة افتراضية بسبب قيود فيروس كورونا، والذي من المتوقع أن يضم العديد من المفاجآت الخاصة بهاتف “آيفون 13” المنتظر، ومنها جودة الكاميرا الأعلى، وميزة استثنائية هي سعة التخزين الأكبر التي تصل ألى 1 تيرابايت، بالإضافة إلى قدرته على إجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية في حالات الطوارئ عندما لا تكون هناك تغطية خلوية.

ولم تحقق شركة “أبل” زيادة في مبيعات هاتف “آيفون” خلال الثلاثة أشهر التي أعقبت إطلاق “آيفون 12” في 2020، وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت الشركة إن مبيعات “آيفون” حققت قفزة خلال موسم الأعياد بنسبة 17 بالمئة عن العام السابق، وهو ما ساعد “أبل” على تحقيق أعلى إيرادات مسجلة و الربح من أي وقت مضى.