السبت 20 صفر 1444 ﻫ - 17 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو مثير.. دراجة طائرة شبيهة بالتي ظهرت في "حرب النجوم"

منذ ساعتين
آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2022 1:24 صباحًا
A A A
طباعة المقال

ظهرت الدراجة الهوائية الطائرة، الشبيهة بتلك التي عرفتها الجماهير في المسلسل الأميركي الخيالي الشهير “حرب النجوم” لأول مرة، الخميس بمناسبة معرض ديترويت للسيارات.

وأظهرت هذه الآلية الطائرة، التي يخطط المصنعون اليابانيون لإطلاقها في الولايات المتحدة العام المقبل، قدرات على الطيران لمدة 40 دقيقة متواصلة بسرعة تصل إلى نحو 100 كلم في الساعة.

وتم تصنيع هذه الدراجة الخارقة من طرف الشركة اليابانية “إيروينس”.

وقال ثاد سزوت، الرئيس المشارك لمعرض السيارات بعد إجرائه اختبار قيادة لها “هذا أمر رائع! بالطبع، رغم أنني شعرت بقليل من التخوف، لكنني كنت أشعر وكأنني طفل صغير”.

وهذه الدراجة الهوائية معروضة للبيع في اليابان.

وقال شوهي كوماتسو، الرئيس التنفيذي لشركة “إيروينس، إن الخطط جارية لبيع نسخة أصغر في الولايات المتحدة في عام 2023”.

ويبلغ سعر هذه الدراجة وفق وكالة رويترز نحو 777 ألف دولار، لكن كوماتسو قال إن الشركة تأمل في خفض التكلفة إلى 50 ألف دولار لنموذج كهربائي أصغر بحلول عام 2025.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الشركة اليابانية إنها تتطلع إلى الدخول في بورصة ناسداك عبر الاندماج مع شركة استحواذ خاصة تقدر قيمتها بـ 600 مليون دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

التطرف الإلكتروني
خطوات جديدة لمكافحة التطرف الإلكتروني.. اليكم التفاصيل
بيتكوين
بيتكوين تواصل نزيف الخسائر
كواكب- تعبيرية
اكتشاف كوكبين أكبر من الأرض يدوران حول نجم قريب

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
هذه أسباب ارتفاع سعر الدولار... وهذا ما ينتظر اللبنانيين!
الدولار
دولار السوق السوداء يحلّق مجدداً
فرقة ميّاس
الفرقة التي أبهرت العالم.. لحظة فوز "ميّاس" بلقب America's got talent