فيديو مثير.. هل حقاً توجد أطباق ومخلوقات فضائية في قبضة الجيش الأمريكي!؟

شهادات صادمة أدلى بهما ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق ديفيد غروش حول الأطباق الطائرة ووجود مخلوقات فضائية، أولها عبر الإعلام، والأخرى في جلسة استماع علنية أمام الكونغريس الأمريكي، أشعلت الشعب الأمريكي والعالمَ بعشرات التساؤلات، واضعين ألف إشارة استفهام حول ظاهرة “الأطباق الطائرة”.

ولأن مصطلح “الأطباق الطائرة المجهولة” “UFO” -والذي صدّع به الأمريكيون رأس سكان الكوكب- لم يعد يروق للمستمعين، فقد أبدلت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” اسمه هذه المرة ليصبح “الظواهر الطائرة غير المعروفة”، واختصارها: UAP.

كما أنشأت الوكالة عام 2022 لجنة خاصة حول هذا الموضوع، خلُص تقريرُها إلى أن أكثر من 800 حالةِ مشاهدةٍ لظواهرَ طائرةٍ مجهولةٍ وقعت بالفعل.

ولكن بسبب التشكيك الذي يلاحق تصريحات “ناسا” منذ أكثر من نصف قرن، بداية من الهبوط غير المتكرر على سطح القمر، وختامًا بصورة الفضاء السحيق عبر تلسكوبها “جيمس ويب”، فقد سارع البنتاغون مؤخرًا لفتح تحقيق واسع النطاق حول هذه الظاهرة، والتي تمت دراستها من قبل مسؤولي الاستخبارات الأمريكية، ومنهم “ديفيد جروش” الذي أجاب عن أسئلة حساسة في جلسة الاستماع، وتحفّظ في الإجابة عن أسئلة أخرى، بحجة الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي.

أما مشاهدات القائد المتقاعد عن البحرية الأمريكية، “دافيد فرافور” –والتي أدلى به في جلسة الكونغرس– فقد كانت الأغرب، حيث روى حادثة وقعت عام 2004 حيث كان يطير بجانب مركبتهم جسم غريب بلا أجنحة ولا مراوح، فوق مياه بيضاء غريبة، وحين الاقتراب منه ابتعد عنهم بسرعة 60 ميلًا في الدقيقة الواحدة.