فيديو مذهل جداً.. الشمس كما لم تراها من قبل!

تمكنت المركبة المدارية الشمسية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، والتي تدور حول الشمس لمسافة قريبة جدا، من التقاط مقطع فيديو نادر يظهر تفاصيل لظواهر تحدث على الشمس لم تُر من قبل.

وكشف موقع “Science alert” تفاضيل دورة المركبة حول الشمس، حيث وصلت درجات الحرارة إلى حوالي 500 درجة مئوية (930 درجة فهرنهايت).

أثناء دورانها حول مدارها، رأت المركبة الفضائية الشمس كما لم نرها من قبل – بما في ذلك ميزة رائعة وغامضة تسمى “الحاجز القنفذي”، ومناظر تفصيلية للأقطاب الشمسية المخفية عادة.

ومن المتوقع ان توفر هذه الملاحظات الجديدة، المأخوذة باستخدام الأدوات العلمية العشرة الخاصة بـ Solar Orbiter والتي تعمل معًا لأول مرة، ثروة من البيانات لاستخراج سلوك الشمس، بما في ذلك الحقول المغناطيسية البرية، والطقس الفوضوي أحيانًا الذي ينفجر في الفضاء بين الكواكب .

يشار إلى انه تم تعيين Solar Orbiter لإحداث فرق كبير في علوم الطاقة الشمسي، لكي تظهر لنا أجزاء من الشمس لا يمكننا رؤيتها عادة.

يُعتقد أن المناطق القطبية هي مناطق مهمة للغاية بالنسبة للحقول المغناطيسية الشمسية التي تلعب دورًا كبيرًا في النشاط الشمسي.

ومع ذلك، نظرًا لصعوبة رؤية القطبين، لا نعرف ما يحدث للمجالات المغناطيسية هناك. مع مجموعة أدواتها ، تقدم Solar Orbiter رؤية غير مسبوقة لهذه المناطق الغامضة.

يشار إلى أن ظاهرة “الحاجز القنفذي” تم التقاطها أيضًا في 30 مارس، ولم يكتشف علماء الفيزياء الشمسية بعد ما هي بالضبط وكيف تشكلت.

تتكون من منطقة صغيرة نسبيًا يبلغ عرضها حوالي 25000 كيلومترًا ، تم تصويرها بالأشعة فوق البنفسجية القصوى للكشف عن النشاط فيها.