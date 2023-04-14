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فيديو مريب.. الروبوت الأكثر تقدمًا يتحدّث لغات ولهجات عدّة!

منذ 12 دقيقة
روبوت ذكاء اصطناعي

روبوت ذكاء اصطناعي

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حصد فيديو لروبوت ذكاء اصطناعي تبلغ مدته دقيقتان و35 ثانية أكثر من مئتي ألف مشاهدة في الأيام الأربعة التي تم بثه فيها على الهواء مباشرة.

وشارك باحثون المقطع للروبوت الأكثر تقدماً في العالم يتحدث عدة لغات مختلفة ولهجات، بحسب موقع “ذا صن” البريطاني.

فقد كشفت “أميكا”، التي أنشأتها شركة Engineered Arts ومقرها المملكة المتحدة، عن نفسها على أنها روبوت متعدد اللغات في مقطع فيديو جديد أواخر الأسبوع الماضي.

وقال الروبوت إنه يستطيع التحدث بالعديد من اللغات قبل أن يتقن اليابانية والألمانية والصينية والفرنسية.

لهجات إنجليزية مختلفة

كذلك يمكن أن تتحدث أيضًا لهجات إنجليزية مختلفة بما في ذلك الإنجليزية البريطانية والإنجليزية الأميركية.

إلى ذلك، تم اختبار المهارات اللغوية للروبوت المتقدم من قبل الباحثين، حيث طرحوا عليه عدداً من الأسئلة والطلبات.

وبعد أن نجح في الإجابة على جميع استفسارات الباحث، قال الروبوت بلهجة بريطانية: “كان من دواعي سروري التحدث إليكم”.

أميكا

يشار إلى أنه تم الكشف عن الروبوت لأول مرة في فبراير/ شباط في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022.

وهو مدعوم بخوارزمية كلام متقدمة تساعده على تكوين تعابير وجه ديناميكية.

كما كشفت Engineered Arts أن أنماط الكلام في android ليست مُنشأة مسبقاً.

ومنذ إزاحة الستار عنها، أُطلق على “أميكا” لقب “الروبوت الأكثر تقدماً في العالم على شكل إنسان”.

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