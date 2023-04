فيديو مريب.. الروبوت الأكثر تقدمًا يتحدّث لغات ولهجات عدّة!

حصد فيديو لروبوت ذكاء اصطناعي تبلغ مدته دقيقتان و35 ثانية أكثر من مئتي ألف مشاهدة في الأيام الأربعة التي تم بثه فيها على الهواء مباشرة.

وشارك باحثون المقطع للروبوت الأكثر تقدماً في العالم يتحدث عدة لغات مختلفة ولهجات، بحسب موقع “ذا صن” البريطاني.

فقد كشفت “أميكا”، التي أنشأتها شركة Engineered Arts ومقرها المملكة المتحدة، عن نفسها على أنها روبوت متعدد اللغات في مقطع فيديو جديد أواخر الأسبوع الماضي.

وقال الروبوت إنه يستطيع التحدث بالعديد من اللغات قبل أن يتقن اليابانية والألمانية والصينية والفرنسية.

لهجات إنجليزية مختلفة

كذلك يمكن أن تتحدث أيضًا لهجات إنجليزية مختلفة بما في ذلك الإنجليزية البريطانية والإنجليزية الأميركية.

إلى ذلك، تم اختبار المهارات اللغوية للروبوت المتقدم من قبل الباحثين، حيث طرحوا عليه عدداً من الأسئلة والطلبات.

وبعد أن نجح في الإجابة على جميع استفسارات الباحث، قال الروبوت بلهجة بريطانية: “كان من دواعي سروري التحدث إليكم”.

https://t.co/6znRJJUF4K Ameca languages and translation – This demo shows multiple language support on the #ameca platform using #gpt3 for conversation and translation, DeepL for language detection, and Amazon Polly neural voices for speech generation

— Ameca The Robot (@AmecaTheRobot) April 13, 2023