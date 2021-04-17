فيديو مسرب لصحون طائرة في السماء يشعل مواقع التواصل بأمريكا

أعاد فيديو مسرب لصحون طائرة ضجت بع مواقع التواصل ووسائل الإعلام الأمريكية، التساؤلات القديمة الجديدة حول حقيقة ما يعرف بالـ UFO.

من جانبها ، فقد أكدت وزارة الدفاع أن الصور ومقاطع الفيديو المسربة مؤخراً، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لأجسام طائرة تم التقاطها من قبل أفراد البحرية، مضيفة أن تلك المشاهد أتت لتعزيز الاهتمام المتزايد بالأجسام الطائرة المجهولة الهوية، أو ما تصفه الحكومة الأميركية بالظواهر الجوية مجهولة الهوية (UAP)،

وأضافت سو غوف، متحدثة باسم البنتاغون، لشبكة CNN أن صوراً ولقطات لجسم مثلث وامض في السماء، جنباً إلى جنب مع غيرها من UAPs، التي تم تصنيفها على أنها “كرة” و”بلوط” و”منطاد معدني”، تم التقاطها بواسطة أفراد البحرية عام 2019، وفق ما نشرته صحيفة “الغارديان” الجمعة.

كما أشارت إلى أن وزارة الدفاع لن تعلق أكثر على طبيعة تلك اللقطات أو تشارك أي معلومات حولها.

إلى ذلك أوضحت أنه “للحفاظ على أمن العمليات وتجنب الكشف عن المعلومات التي قد تكون مفيدة للخصوم المحتملين، لا تناقش وزارة الدفاع علناً تفاصيل الملاحظات أو فحوصات الغارات المبلغ عنها في نطاقات التدريب أو المجال الجوي المعين، بما في ذلك تلك الغارات التي تم تحديدها في البداية على أنها UAP”.

يذكر أنه في أبريل الماضي، نشر البنتاغون 3 مقاطع فيديو لـUAPs تم التقاطها في عامي 2004 و 2015، تضمنت صوت طيارين مندهشين من سرعة أجسام غريبة كانوا يشاهدونها!