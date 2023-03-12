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فيديو.. مقارنة بين هاتفي iPhone 14 Pro Max و Galaxy S23 Ultra

منذ 42 دقيقة
هاتفي iPhone 14 Pro Max و Galaxy S23 Ultra

هاتفي iPhone 14 Pro Max و Galaxy S23 Ultra

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لا زالت المنافسة بين شركتي آبل وسامسونغ بعد إطلاق هاتفي iPhone 14 Pro Max و Galaxy S23 Ultra.

ونشرت قناة PhoneBuff الشهيرة على يوتيوب مقطع فيديو أظهرت فيه مقارنة بين هاتفي سامسونغ وآبل الرائدين في القدرة على تحمل الصدمات.

وخلال الاختبار الأول قام المدون في القناة بإسقاط الهاتفين من ارتفاع خصر الإنسان تقريبا على سطح بيتوني بحيث سقط الهاتفان وواجهتهما الخلفية للأسفل، ونتيجة السقوط تعرضت واجهة iPhone 14 Pro الزجاجية الخلفية لتشققات كبيرة، كما ظهرت فيها تصدعات على الزجاج الواقي للكاميرا، بينما ظهرت على الواجهة الخلفية لـ Samsung Galaxy S23 Ultra بعض التشققات على زوايا الواجهة.

وفي الاختبار الثاني تم رمي الجهازين على سطح صلب بحيث اصطدم السطح بالحافة الجانبية لهما، ونتيجة السقطة تعرضت زاوية هاتف سامسونغ لبعض الضرر، بينما لم تتأثر حافة هاتف آيفون المعدنية كثيرا بل ظهرت عليها بعض الخدوش، لكن التصدعات ازدادت على الواجهة الخلفية قرب الزاوية.

وخلال الاختبار الثالث تم رمي الجهازين وشاشتهما للأسفل فظهرت على كليهما تصدعات على الشاشة لكن الشاشتين حافظتا على وظائفهما، ولم تتأثر خاصية التعرف على الوجوه في كلا الجهازين، حتى أن ماسح البصمات المدمج تحت الشاشة في هاتف سامسونغ استمر بالعمل.

وفي الجولة الأخيرة تم رمي الجهازين من ارتفاع متر ونصف تقريبا، وتسببت السقطة بضرر كبير لكليهما لكنهما استمرا في العمل.

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