فيديو.. مواصفات هاتف موتورولا الجديد Edge 30 Pro

افتتحت شركة موتورولا موسم 2022 من خلال إطلاق هاتفها الذكي Edge 30 Pro الجديد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها قامت بتزويد جهازها الجديد بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 الفاخر، وبالتالي فإن جهاز موتورولا الجديد يمكنه منافسة موديل سامسونج Galaxy S22 الجديد.

أداء ألعاب فائق

ويمكن لهاتف موتورولا Edge 30 Pro الجديد تشغيل جميع التطبيقات الافتراضية المعتادة بدون أية مشكلات، مع إمكانية العمل بسلاسة أيضا حتى مع تشغيل عدة تطبيقات في نفس الوقت؛ لأن الشركة الأمريكية قامت بتجهيز الهاتف الذكي الجديد بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت، وهو ما يساعد عشاق الألعاب على تشغيل الألعاب المعقدة بأداء فائق، وحتى مع ضبط الرسوميات على أعلى وضع لها فإنه يمكن تشغيل الألعاب بسلاسة، ولكن قد ترتفع درجة حرارة الجهاز نسبيا أثناء جلسات اللعب الطويلة.

مواصفات التقنية

وعلى صعيد المواصفات التقنية، يأتي هاتف موتورولا Edge 30 Pro الجديد بشاشة قياس 6.7 بوصة وبمعدل تنشيط صورة 144 هرتز في الثانية، في حين يعمل هاتف سامسونج Galaxy S22 والموديلات الفاخرة الأخرى بمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز “فقط”، ومع ذلك لم يظهر اختلاف واضح في الاختبار العملي.

غير أن الهواتف الذكية الفاخرة لا تتوقف على القيم القصوى فقط، فإذا لم تظهر أهمية هذه القيم عند تشغيل التطبيقات أو تصفح مواقع الويب في المتصفح، فإن المعدلات العالية لتنشيط الصورة تهدر الطاقة دون داعٍ، ويمكن للمستخدم خفض معدل تنشيط الصورة في هاتف موتورولا Edge 30 Pro إلى 60 هرتز، ولكن ليس أقل من ذلك.

وحتى إذا لم تظهر أهمية معدل تنشيط الصورة 144 هرتز بصورة ملموسة، إلا أن الشاشة OLED تبدو رائعة أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو أو الاستمتاع بالألعاب، علاوة على أنها مريحة للعين وتعرض الصور بألوان زاهية للغاية.

وبينما اعتمدت شركة موتورولا على أفضل التجهيزات التقنية فيما يتعلق بالمعالج والشاشة، إلا أنها اقتصدت في نظام الكاميرا الرئيسية؛ حيث لا يزال الموديل السابق Edge 20 Pro يعتمد على كاميرا رئيسية وكاميرا واسعة الزاوية للغاية وعدسة مقربة بيريسكوب.

وفي الموديل Edge 30 Pro الجديد قامت الشركة الأمريكية باستبدال العدسة المقربة بمستشعر العمق، والذي يدعم نظام الكاميرا عند التقاط صور البورتيريه بصفة خاصة.

وأكدت موتورولا أن معالج كوالكوم فائق الأداء يمكنه أن يعوض العدسة المقربة المفقودة، وقد يكون ذلك صحيحا في النطاقات ساطعة الإضاءة، ولكن مع الصور سيئة الإضاءة يظهر تشويش لوني أعلى بعض الشيء عند التقاط الصور المقربة بواسطة الهاتف Edge 30 Pro.

وأوضح الاختبار العملي أن صور الكاميرا الرئيسية كانت واضحة ومشرقة مع نطاق ديناميكي جيد، وقد تمكنت الكاميرا من التعرف على التفاصيل المختلفة وظهرت الصور مفعمة بالحياة دون الحاجة إلى إجراء تعديل كبير، كما ظهرت كاميرا السيلفي بشكل مقنع للغاية.

صورة السيلفي الجماعية

وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 60 ميجابيكسل، ولا تقتصر مزاياها على التقاط صور غنية بالتفاصيل فحسب، بل إنها تدعم أيضا بعض الحيل البسيطة؛ ففي وضع السيلفي تضيء حلقة بيضاء حول الكاميرا على الشاشة، حتى تجذب نظر المستخدم إليها بطريقة سحرية، وبمجرد أن تكتشف الكاميرا عدة أشخاص في الصورة، تظهر على الشاشة تعليمات لتحريك الكاميرا حتى يظهر جميع الأشخاص في الصورة، وتطلق شركة موتورولا على هذه الوظيفة اسم “صورة السيلفي الجماعية”.

وعند الرغبة في استعمال الهاتف الذكي Edge 30 Pro الجديد في معالجة الصور أو في جلسات اللعب الطويلة، فإنه يجب اصطحاب الشاحن دائما؛ نظرا لأن البطارية لا تكفي طوال اليوم في حالة الاستخدام المكثف، على الرغم من زيادة سعة البطارية بمقدار 300 مللي أمبير ساعة مقارنة بالموديل السابق.

وفي حالة الاستعمال الأقل كثافة تدوم البطارية طوال اليوم، وبينما تعمل أبل وسامسونج على الحفاظ على البيئة، وتطلق هواتفها الذكية الجديدة بدون شاحن، قامت شركة موتورولا بتوريد هاتفها الذكي Edge 30 Pro الجديد مع شاحن سريع من الفئة الفاخرة بقدرة 68 وات، وبالتالي فإنه يمكن إعادة شحن البطارية فارغة الشحنة في غضون 45 دقيقة.

ويدعم الهاتف الذكي Edge 30 Pro الجديد من موتورولا تقنية الجيل الخامس 5G للاتصالات الهاتفية الجوالة مع دعم معيار الواي فاي WiFi 6، وهو ما يعني أن التقنيات اللاسلكية بهاتف موتورولا الجديد ستظل حديثة لعدة سنوات قادمة.

وعلى غرار الموديل السابق يتعين على المستخدم تقديم بعض التنازلات مع هاتف موتورولا الجديد، فيما يتعلق بوظيفة الشحن اللاسلكي والحماية الجيدة ضد المياه؛ حيث يمتاز الهاتف الذكي الجديد بفئة الحماية IP52 فقط، وهو ما يعني توفير حماية طبيعية ضد الغبار والأتربة وقطرات الماء.