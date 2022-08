فيديو.. ناسا ترصد صوتا مخيفا يأتي من الفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” رصد صوت مخيف يأتي من الثقب الأسود، الذي تم اكتشافه قبل فترة ويقع على بعد 250 مليون سنة ضوئية من الأرض.

ويشبه الصوت الذي رصدته وكالة الفضاء الدولية عويل الرياح وهي غاضبة، وهو صوت مخيف للغاية.

وغردت ناسا عبر موقع ” تويتر” قائلة: “على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن هناك حالة فراغ في الفضاء تمنع انتقال الأصوات، لكن الغازات المحيطة بالثقب الأسود جعلت صوته مسموعا”.

بينما وصف موقع Science Alert العلمي العويل الفضائي بأنه “يشبه صوتا غاضبا ومخيفا”، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها استخراج هذه الموجات الصوتية وجعلها مسموعة.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022