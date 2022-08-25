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فيديو.. ناسا ترصد صوتا مخيفا يأتي من الفضاء

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2022 2:42 مساءً
ثقب أسود

ثقب أسود

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” رصد صوت مخيف يأتي من الثقب الأسود، الذي تم اكتشافه قبل فترة ويقع على بعد 250 مليون سنة ضوئية من الأرض.

ويشبه الصوت الذي رصدته وكالة الفضاء الدولية عويل الرياح وهي غاضبة، وهو صوت مخيف للغاية.

وغردت ناسا عبر موقع ” تويتر” قائلة: “على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن هناك حالة فراغ في الفضاء تمنع انتقال الأصوات، لكن الغازات المحيطة بالثقب الأسود جعلت صوته مسموعا”.

بينما وصف موقع Science Alert العلمي العويل الفضائي بأنه “يشبه صوتا غاضبا ومخيفا”، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها استخراج هذه الموجات الصوتية وجعلها مسموعة.

تخلل عام 2021 إطلاق وكالة ناسا تليسكوب جيمس ويب الفضائي بنجاح، وإطلاق مركبة فضائية لاختبار إمكانية تغيير مسار كويكب في الفضاء.

وخلال هذا العام ستجري ناسا اختبارات على برنامجها أرتيمس، والذي سيتضمن هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على القمر في 2025.

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