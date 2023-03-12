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فيديو.. هاتف أندرويد يشبه هواتف آيفون بسعر منافس

منذ ساعة واحدة
هاتف ريلمي

هاتف ريلمي- تعبيرية

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أزاحت شركة Realme الستار عن هاتفها الجديد الذي حصل على تصميم عام يشبه تصاميم هواتف آيفون الحديثة، وستطرحه بسعر 150 يورو تقريبا.

وجاء الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بإطار معدني متين، أبعاده (165.6/75.9/7.9) ملم، وزنه 189.5 غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس، 6.72 بوصة، أبعادها “20:9″، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 392 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 13 مع واجهات Realme UI 4.0، ومعالج Mediatek Helio G88، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وجاءت الكاميرا الأساسية له بعدستين بدقة (64+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ودعمته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

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