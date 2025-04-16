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فيراري تكشف عن أول طراز كهربائي بالكامل في أكتوبر المقبل

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2025 11:33 صباحًا
فريق فيراري

فريق فيراري

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قال بينديتو فينيا الرئيس التنفيذي لشركة فيراري لتصنيع السيارات الرياضية الفاخرة اليوم الأربعاء خلال الاجتماع السنوي للمساهمين إن الشركة ستواصل تطوير المركبات التي تعمل بالبنزين والمركبات الهجينة والمركبات الكهربائية بالكامل.

وأضاف فينيا “بالتأكيد… نواصل الاستثمار في جميع أنظمة توليد ونقل الحركة الثلاثة، محرك الاحتراق الداخلي، والهجين، والكهربائي بالكامل، لنقدم لعملائنا أقصى قدر من حرية الاختيار”.

وتشتهر فيراري عالميا بمحركاتها القوية التي تعمل بالبنزين، وبدأت في بيع نماذج هجينة في 2019، وستكشف عن أول طراز كهربائي بالكامل في أكتوبر تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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