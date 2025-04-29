فيراري تكشف عن طرازين من "سبيشالي 296" قبل إطلاق السيارة الكهربائية

حدثت فيراري مجموعتها من السيارات الهجينة، اليوم الثلاثاء، بطراز سبيشالي 296 الجديد ونسخته المكشوفة في خضم استعداد شركة صناعة السيارات الرياضية الفاخرة لخطوتها الأولى في عصر السيارات الكهربائية بالكامل.

واستعرضت فيراري، التي ستطرح أول سيارة كهربائية لها في أكتوبر تشرين الأول، النموذجين الهجينين الجديدين في مقرها الرئيسي بمارانيلو في شمال إيطاليا.

ويعتمد النموذجان على سيارة فيراري 296 إنتاج 2021 التي تقترب من نهاية دورة إنتاجها.

وقال إنريكو جالييرا، مدير التسويق والتجارة، إن سبيشالي 296 أخف وأقوى وتمتاز بديناميكية هوائية محسنة، مضيفا أنها تركز على الأداء ومتعة القيادة.

وقال خلال العرض التقديمي “لن تتاح السيارة الجميع، لن نوسع قاعدة عملائنا بها وهذا الطراز لعملائنا التاريخيين الذين يعرفون فيراري جيدا ويسعون إلى إثارة القيادة”.

تمتاز سبيشالي 296 بمحرك احتراق داخلي سداسي الأسطوانات وسعته ثلاثة لترات، وينتج قوة 700 حصان. ويزوده المكون الكهربائي 180 حصانا إضافيا.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في الربع الأول من العام القادم، بينما ستتاح النسخة ذات السقف القابل للطي، وتسمى “إيه”، في الربع الثاني.

ويبدأ سعر السيارة في إيطاليا من 407 آلاف يورو (449 ألف دولار) ويصل إلى 462 ألفا للنسخة المكشوفة، وبهذا تقع السيارة في النطاق المتوسط إلى المرتفع من أسعار فيراري.

وقال جالييرا إن الأسعار ستكون أعلى في الولايات المتحدة بنسبة لم تحدد بعد، بعدما أعلنت فيراري الشهر الماضي أنها سترفع أسعار بعض سياراتها هناك نسبة تصل إلى 10 بالمئة ردا على الرسوم الجمركية.

وتُعفى بعض الطرز التي تقترب من نهاية دورة إنتاجها فقط من زيادات الأسعار في الولايات المتحدة.

وأضاف جالييرا أن تسجيل طلبات شراء سيارة سبيشالي 296 يبدأ اليوم الثلاثاء، والإقبال عليها مرتفع بالفعل. وستُعطى الأولوية للعملاء الذين تعاملوا مع وكيل فيراري الرسمي خلال السنوات الخمس الماضية.

سيُكشف الستار عن أول سيارة كهربائية بالكامل لفيراري يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول في مارانيلو.

وقال جالييرا “ستكون مختلفة بالكامل، لكننا كنا نطور مهاراتنا في مكونات السيارات الكهربائية منذ أكثر من عقد”.

وتعتمد السيارات الهجينة على محركين أحدهما يعمل بالوقود التقليدي والآخر بالكهرباء.