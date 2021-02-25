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فيسبوك تتعهد باستثمار مليار دولار في أستراليا

25 - فبراير - 2021
فيسبوك

شعار "فيسبوك"

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أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، عن استثمار ما لا يقل عن مليار دولار في المحتويات الإخبارية في السنوات الثلاث المقبلة، عقب انتقادات لحظرها بشكل مؤقت مقالات صحفية في أستراليا.

وكتب المسؤول عن الشؤون العامة في “فيسبوك” نيك كليغ: “لقد استثمرنا 600 مليون دولار منذ العام 2018 لدعم قطاع الإعلام، ونعتزم استثمار ما لا يقل عن مليار دولار إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة”.

وقال: “ندرك تماما أن الصحافة عالية الجودة أساسية لسير عمل مجتمعاتنا من خلال إعلام المواطنين وتقديرهم وتحميل النافذين مسؤولية أفعالهم”.

ولم يعط المسؤول أية تفاصيل حول توزيع الاستثمارات المقبلة للشركة في وسائل الإعلام، ولا الشكل الذي ستتخذه هذه الاستثمارات.

ويأتي الوعد الذي قطعته الشركة التي يملكها مارك زوكربرغ، غداة انتهاء تجاذب شديد مع الحكومة الأسترالية حول مشروع قانون ينظم العلاقات بين وسائل الإعلام التقليدية التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، والشركات العملاقة التي تسيطر على الإنترنت وتكسب قسما كبيرا من عائدات الإعلانات.

وأقر البرلمان الأسترالي القانون، فيما أعلنت الحكومة أنها ستضمن أن تتقاضى وسائل الإعلام “مبالغ عادلة مقابل المحتوى الذي تنتجه، ما يساهم في إحياء الصحافة للمصلحة العامة في أستراليا”.

ويوازي القانون الجديد، الوعد الذي قطعته في أكتوبر الماضي، شركة “غوغل” بدفع مليار دولار على مدى 3 سنوات لناشرين صحفيين، على غرار مجلتي “دير شبيغل” و”دي تسايت” في ألمانيا، بهدف استخدام محتواهما لأداة جديدة أطلقت عليها تسمية “غوغل نيوز شوكايس” في إطار شراكات.

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