فيسبوك تتوعد مروجي الأخبار المغلوطة بإجراءات حاسمة

تواصل شركة فيسبوك الأمريكية جهودها لمحاربة التضليل، حيث بستعد الموقع الأزرق لاتخاذ إجراء حاسم بحق مروجي الأخبار المغلوطة بشأن أبرز الأحداث التي تشهدها الساحة العالمية.

وبحسب موقع “ذا فيرج” بدأت شركة موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتنبيه المستخدمين عند دخولهم على حسابات وصفحات يعرف عنها تكرار نشر أخبار ومعلومات غير الصحيحة والمضللة.

وعلى مدار سنوات كانت تكتفي شركة فيسبوك بمراجعة محتوى المنشورات المغلوطة وتنبيه المستخدمين لها بترميزها بأنها قد تحتوي على معلومات غير صحيحة، ومن ثم تطور الأمر للحذف الكامل لهذه المنشورات.

حتى وصل الأمر لفترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، حين انتشرت العديد من المنشورات المضللة بشأن الانتخابات كان المحرك لها بشكل غير مباشر التغريدات المثيرة للجدل من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ما دفع إدارة فيسبوك لاتخاذ قرار بالحذف الكلي للمنشورات المضللة، ولمزيد من الضمانة بدأت شركة فيسبوك في توجيه الضربات لحسابات المروجين نفسها، بتنبيه المقبلين على تصفحها بأنها تنشر أخبارا مغلوطة بشكل متكرر لتجنبها.