السبت 14 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 18 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“فيسبوك” تحذر من عمليات تجسس طالت أكثر من 50 ألفاً من مستخدميها

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2021 10:52 صباحًا
فيسبوك

فيسبوك

A A A
طباعة المقال

حذرت شركة فيسبوك، من عمليات تجسس واسعة النطاق طالت أكثر من 50 ألفاً من مستخدميها ومستخدمي إنستغرام في مختلف أنحاء العالم.

وقالت شبكة “فرانس 24” إن عمليات التجسس أطلقتها 6 شركات عاملة في مجال المراقبة والاستطلاع وقع ضحيتها 50 ألف شخص في أكثر من 100 دولة.

وأوضحت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتسآب، أن من بين ضحايا عمليات التجسس صحفيين ومعارضين ومنتقدين للأنظمة الاستبدادية وعائلات معارضة ونشطاء حقوقيين، حيث استمر المتجسسون في مراقبة أهدافهم لشهور عبر مجموعات.

وأفادت فيسبوك بأنها حظرت ما يزيد عن 1500 حساب مزيف، أنشأتها الشركات للتجسس على المستخدمين عبر فيسبوك وإنستغرام وواتساب.
وخططت الشركات المتجسسة لنشر جواسيسها كشخصيات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تجاذب أطراف الحديث مع أهدافها عبر الإنترنت، للحصول على عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم، لشن المزيد من الهجمات.

وفي وقت سابق، كشفت منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتسآب” تفاصيل ما وصفته بهجوم الشركة الإسرائيلية “السري” على الخوادم الخاصة بها في أمريكا.

وأشار تقرير منشور على موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن شركة “فيسبوك” المالكة لمنصة “واتسآب” بدأت في تصعيد دعواها القضائية ضد شركة “إن إس أو” الإسرائيلية المتخصصة في إنتاج برمجيات وأجهزة التجسس.

وكشف الفريق القانوني لـ”واتسآب” تفاصيل جديدة مثيرة في الهجوم الذي شنته “إن إس أو” على خوادم تطبيق التراسل المشفر.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    روبوت- تعبيرية
    الروبوتات القاتلة تثير القلق.. ليست خيالا علميا
    كوكب أورانوس
    الكشف عن سبب محتمل للون كوكب أورانوس الغريب
    شواطئ جزر البليار
    65٪ من شواطئ جزر البليار ستختفي بشكل دائم بحلول نهاية القرن

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كندا ولبنان
    كندا تحذر رعاياها.. لا تذهبوا إلى هذه المناطق في لبنان!!
    صورة تعبيرية
    جنّ “نصيبين”.. كيف كان لقاء النبي محمد بأكبر وأقوى قبيلة من الجن؟
    توتر غير مسبوق بين الحوثيين وطهران.. هل تم طرد السفير الإيراني حقاً؟!