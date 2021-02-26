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فيسبوك تخطط لإضافة تقنية التعرف على الوجه إلى نظاراتها الذكية

26 - فبراير - 2021
فيسبوك

فيسبوك

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كشفت تقارير تقنية أن شركة فيسبوك، عملاق التواصل الاجتماعي الأمريكية، تخطط إلى دمج تقنية التعرف على الوجه لأجهزة النظارات الذكية، إذا أراد المستخدمون.

وأكد أندرو بوسورث نائب رئيس شركة فيسبوك، الخميس، الخبر في مقطع فيديو نُشر على حسابه بتطبيق أنستقرام، خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع متابعيه، بحسب ما ذكر موقع “buzzfeednews”.

وردا على سؤال عما إذا كان فيسبوك يفكر في تقديم التعرف على الوجه على منتجاته من النظارات الذكية؟ أجاب بوسورث: “نحن ننظر في الأمر”.

أضاف بوسورث: “إنه حقاً، نقاش نحتاج إلى إجرائه مع الجمهور، إذا كان الناس لا يريدون هذه التكنولوجيا، فلا يتعين علينا توفيرها. سيكون المنتج على ما يرام في كلتا الحالتين. هناك بعض حالات الاستخدام الجيدة، إذا كانت شيئًا يرتاح إليه الناس”.

وأشار بوسورث إلى أن هناك مخاوف أخلاقية بشأن الطرق العديدة التي يمكن من خلالها إساءة استخدام التعرف على الوجوه والكاميرات والميكروفونات التي تعمل دائمًا.

وقال بوسورث: “كل الطرق التي يمكن أن يساء استغلالها، لا سيما بالنسبة للمجتمعات المهمشة من قبل هياكل السلطة”. “ما هي كل السبل التي يمكننا من خلالها منع ذلك؟ وهل يكفي؟”.

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