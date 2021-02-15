فيسبوك تخطط لتطوير ساعة ذكية خاصة بها

يبدو أن الشركة الأمريكية العملاقة فيسبوك تعتزم دخول سوق المنافسة للساعات الذكية ، حيص تخطط فيسبوك لتطوير ساعة ذكية خاصة بها، وفق ما أفادت تقارير صحفية .

وبحسب موقع “ذا إنفورميشن” نقلاً عن “أشخاص وصفهم بأنهم “مطلعون” على المشروع “تتطلع الشركة إلى إصدار ساعاتها أفق 2022.

وبالإضافة إلى ميزات الصحة واللياقة البدنية، ستمنح الساعة الذكية المستخدمين بالطبع وصولاً مثبتًا على المعصم إلى خدمات فيسبوك وفيسبوك ماسنجر.

كما سيدعم الجهاز المعتمد على نظام أندرويد، الاتصالات الخلوية، مما يعني أنه لن يُطلب من المستخدمين ربط الساعة بهاتف ذكي.

ووفقا لموقع “mashable” فإن التقارير الواردة تشير إلى أن الساعة ستمكن مستخدميها من إجراء اتصالات مباشرة بساعات اليد الأخرى التي تركز على الصحة واللياقة البدنية، مثل Peloton Interactive.

كما قد تمنح ساعة فيسبوك القدرة على ربط أنشطة اللياقة البدنية الخاصة بالمستخدمين مباشرةً بأبرز منصة اجتماعية على الإنترنت.

وتعد القدرة على تتبع التدريبات ومقارنتها مع الأصدقاء أو التحدث مع المدربين مباشرة “أكثر إثارة عندما يتم توصيلها مباشرة بصفحتك على المنصات الاجتماعية” وفقا لما نقله “ذا إنفورميشن”.

ويبدو أن ساعة فيسبوك، ستتيح المجال أمام فيسبوك للحصول على طريقة جديدة لجمع البيانات عن مستخدميها وفق “mashable”.

وتعمل الشركة أيضًا على تطوير سماعات رأس Oculus VR بالإضافة إلى أجهزة دردشة بالفيديو على بوابة فيسبوك.

وتتناسب الساعة الذكية مع النظام التقني المتنامي للأجهزة المحيطة بتطبيق فيسبوك، وفق تعبير موقع مجلة “بوكت لينت” الفرنسية.