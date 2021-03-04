فيسبوك ترفع الحظر عن الإعلانات السياسية الممولة

قررت شركة فيسبوك رفع الحظر الذي كان مفروضا على الدعايات السياسية عبر منصات التواصل التابعة لها بداية من يوم 19 مارس/آذار.

أعلنت شركة فيسبوك عن رفعها رسميا للحظر الذي كان مفروضا على الدعايات السياسية عبر منصات التواصل التابعة لها بداية من يوم الخميس 19 مارس.

ووفق موقع “ذا نكست ويب”، فإن فيسبوك كان قد فرض حظرا شاملا على كافة الإعلانات السياسية الممولة بداية من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى إنتهاء مرحلة الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

كما كان الهدف من فرض هذا الحظر، ردع الترويج لسياسات وأفكار الداعمين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي اعتبرت متطرفة في محتواها.

وكانت فيسبوك بعد اتهامات باعتماد سلوك متساهل للغاية فيما يتعلق بالإعلانات السياسية، قد عمدت قبل عام إلى تشديد قواعدها المرتبطة بالإعلانات السياسية، بما يشمل خصوصا منع محاولات تقويض العملية الانتخابية أو بعض التصريحات العنصرية أو المعادية للأجانب.

وأزالت فيسبوك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 300 حساب وصفحة على منصتي فيسبوك وأنستقرام.

يأتي القرار بالتزامن مع قرار مشابه، أعلنت عنه الشركة المديرة لمحرك البحث العالمي جوجل، بعد إيقافها مؤقتا للدعاية السياسية بالولايات المتحدة.