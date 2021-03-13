فيسبوك تركز اهتماماتها على تطوير هذه المنتجات

أعادت شركة فيسبوك توجيه عدد مهول من موظفيها للتركيز على منتجات تراهن على مستقبلها.

وحسب بيانات داخلية جرى تسريبها نشرها موقع aitnews، فإن فيسبوك وجهت 10 آلاف موظف للعمل على تطوير أجهزة الواقع المعزز AR والواقع الافتراضي VR من أصل 58604 موظفين.

ويعني هذا الرقم أن قسم Facebook Reality Labs يمثل ما يقرب من خُمس إجمالي القوى العاملة العالمية لشركة فيسبوك في جميع أنحاء العالم.

كما يشير هذا الرقم إلى أن فيسبوك تعمل بشكل كبير على تسريع جهود VR وAR.

واستحوذ قسم Oculus VR في عام 2017 على أكثر من ألف موظف، في وقت كان فيه عدد موظفي فيسبوك يبلغ 18770 بشكل عام، مما يشير إلى أن النسبة كانت بحدود 5%.

ومنذ ذلك الحين، ركزت فيسبوك بشكل أكبر على VR بما يشمل ما هو أبعد من نظارة الرأس المربوطة على نمط Oculus Rift من خلال إطلاق Oculus Quest وQuest 2، وهما جهازان لاسلكيان مستقلان لا يتطلبان جهاز حاسب.

وتجاوز الطلب الأولي على Quest 2 -البالغ ثمنها 300 دولار- خمسة أضعاف طلبات النسخة التي سبقتها، حيث شهد المطورون زيادة في مبيعات الألعاب الحالية.

وقال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في مقابلة هذا الأسبوع حول طموحات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في فيسبوك: معظم ما نفعله اليوم هو البناء فوق منصات الأشخاص الآخرين.

وأضاف: أعتقد أنه من المنطقي أن نستثمر بعمق للمساعدة في تشكيل ما أعتقد أنه سيكون منصة الحوسبة الرئيسية التالية، التي تمزج بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وذلك في سبيل التأكد من أنها تتطور بالطريقة التي تتعلق بشكل أساسي بوجود الأشخاص مع بعضهم بعضًا والالتقاء معًا.

ووضعت فيسبوك في السنوات الأخيرة استراتيجية صارمة لبناء أجهزتها الاستهلاكية لتقليل اعتمادها على أبل وجوجل، اللتين تصنعان نظامي تشغيل الأجهزة المحمولة المهيمنين.

ويأتي ما يقرب من 97% من إيرادات فيسبوك من الإعلانات، وساعد إصدار Oculus Quest 2 في نهاية عام 2020 في تحقيق زيادة هائلة في العائدات غير الإعلانية للشركة، مع ما يصل إلى 885 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 مقارنةً بنحو 346 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019.

ومن المتوقع أن يمتد الاستثمار المستمر على الأقل حتى ثلاثينيات القرن الحالي، حيث تتطلع فيسبوك إلى تقليل اعتمادها على توزيع التطبيقات.